Galatasaray bombayı patlattı! Anlaşma sağlandı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yeni sezonda güçlü ve alternatifli bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdüren ve 5 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, bir transferi daha bitiriyor.
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İşte detaylar...
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Spor Toto Süper Lig'in 2018-19 sezonunu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanan Galatasaray, güçlü bir kadro kurmak istiyor.
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Süper Lig'de ve Devler Ligi'nde iddialı ve geniş bir kadro oluşturma hedefinde olan sarı kırmızılılar, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.
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Transfer sezonuna fırtına gibi bir giriş yapan ve 5 oyuncuyu kadrosuna katan Cimbom'da henüz transfer bitmiş değil...
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Fulham'dan ayrılan eski Beşiktaşlı Ryan Babel'i bonservissiz transfer eden Galatasaray, Malatyaspor'dan 31 yaşındaki tecrübeli isim Adem Büyük'ü de kadrosuna katmıştı.
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Geleceğe dönük olarak stoper mevkinde oynayan Nijeryalı oyuncu Valentine Ozornwafor'u (20) 4 yıllığına takıma katan sarı kırmızılılar, son olarak Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ve İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı transfer etmişti.
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Devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Mbaye Diagne'yi yeni sezonda düşünmeyen Galatasaray, bu oyuncuyu satarak kaynak yaratmak istiyor.
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Senegalli golcünün ayrılması durumunda forvet bölgesinde oluşacak boşluğu doldurmak için arayışlarını sürdüren Aslan, yıldız isimle anlaşmaya vardı.
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Uzun süredir transfer gündeminde yer alan Vincent Aboubakar için girişimlerini sürdüren sarı kırmızılı yönetim, ikna etmeyi başardı.
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Galatasaray, Kamerunlu golcü ile prensip anlaşmasına vardı.
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TRT Spor'un haberine göre; Aboubakar'la anlaşmaya varan sarı kırmızılı ekip, 27 yaşındaki futbolcunun kiralanması için Porto ile görüşmeleri sürdürüyor.
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Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Vincent Aboubakar, geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece 11 maçta forma giydi.
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Kamerunlu forvet, 11 maçta 4 gol attı, 2 de asist yaptı.