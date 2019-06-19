Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bu transfer Süper Ligi sallayacak! İstanbul'a geldiler...
Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar güçlü bir kadro kurmak istiyor.
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Sarı kırmızılıların öncelikli transfer hedefi ise forvet bölgesi...
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Teknik direktör Fatih Terim'in onay verdiği yıldız golcü için Sarı kırmızılılar, dün menajerleri ile İstanbul’da bir araya geldi.
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Kadrosuna en az 2 santrfor takviyesi yapacak olan Galatasaray, Meksikalı golcü Javier Hernandez için masaya oturdu.
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Devler Ligi’nde oynayacak olan ve bu nedenle takıma tecrübeli bir santrfor dahil etmek isteyen Aslanda, teknik direktör Fatih Terim’in, pres gücü yüksek ve son vuruşları iyi olan bir golcü istemesinin ardından Chicharito gündeme alındı.
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Terim onay verdi
Terim’in de onay verdiği Meksikalı futbolcu da Galatasaray’a gelmeye yeşil ışık yakınca görüşmeler hızlandı.
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İdari Menajer Şükrü Hanedar’ın günlerdir bu transfer adına yoğun çaba harcadığı ortaya çıktı.
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Chicharito’nun da, Şampiyonlar ligi faktörü nedeniyle Galatasaray’a transferine onay vermesi üzerine dün menajerleri İstanbul’a geldi.
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Sarı kırmızılılar, Chicharito’ya yıllık 3 milyon euro garanti ücret teklif etti.
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G.Saray, Meksikalı golcü için şartları zorlarken, Chicharito ikna edilirse, 1 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu kulübü West Ham ile masaya oturulacak.
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‘Meksikalılar bekliyor’
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da katıldığı bir ödül töreninde Chicharito için ipucu verdi. TÜMBİFED’in İstanbul’da düzenlediği Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri’nde ‘Yılın Süpervizör Ödülü’nü alan Albayrak, yaptığı teşekkür konuşmasında, “Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor” ifadelerini kullandı.
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Chicharito, kariyerinde önceki yıllarda Real Madrid forması giymiş ve Deportivo'ya muhteşem bir gol atmıştı...