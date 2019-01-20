Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray bombayı patlatıyor! Brezilyalı yıldız...
Galatasaray, Brezilyalı forvet için kulübüyle masaya oturuldu. Aslan’ın, 5 milyon Euro’ya bu transferi bitirmeyi hedeflediği öğrenildi.
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Teknik direktör Fatih Terim’in, daha önce de kadrosuna katmak istediği 31 yaşındaki golcü için Sarı-Kırmızılılar, Rus ekibiyle görüşmelerine başladı.
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Moskova temsilcisinin, 2020 Haziran’a kadar sözleşmesi olan Adriano için istediği bonservis bedelinin 8 milyon Euro olduğu öğrenildi. Ozan Kabak ve Garry Rodrigues transferlerinden kasasına 21 milyon Euro koyan Cim Bom’un, Brezilyalı forvet için istenen rakamı 5 milyon Euro’nun altına çekmeye çalıştığı bildirildi.
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Gelmeye sıcak bakıyor
Cim Bom’da forma giymeye sıcak baktığı öğrenilen tecrübeli golcünün yıllık ücret olarak Aslan’dan 3 milyon Euro talep ettiği gelen haberler arasında yer alıyor. Kırmızı-Beyazlılar’da geçen sezon 38 maçta 15 gol ve 5 asistle oynayan Adriano, bu sezon ise şu ana kadar 20 karşılaşmada fileleri 5 kez havalandırdı ve 4 de gol pası verdi.
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Tüm gözler Alan'a çevrildi
Uzun süredir Galatasaray’a transferinin resmileşmesinin beklendiği Alan Carvalho’nın, ne zaman Türkiye’ye geleceği merak konusu haline geldi. Çin kulübü Guangzhou ile bağlarını koparması artık an meselesi olan Carvalho için geri sayıma geçildi. Brezilyalı golcünün eşi Thuanny’nin, sarı bir pantolon ve kırmızı bluzuyla poz verdiği kareyi yine aynı renkteki kalplerle paşlaşması, taraftarlar arasında büyük heyecan yaratmıştı.
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Benjamin Tetteh’e 7.5 milyon Euro
Ara transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir forvet dahil etmeyi planlayan Galatasaray’ın, peşinde olduğu Benjamin Tetteh ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. 21 yaşındaki futbolcunun kulübü olan Slavia Prag’ın, Sarı-Kırmızılılar’ın yaptığı 7.5 milyon Euro’luk teklifi kabul ettiği öne sürüldü. 21 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 22 karşılaşmada 9 kez rakip fileleri sarsma başarısı göstermişti.