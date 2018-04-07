Galatasaray bombası! Görüşmeler başladı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden harekete geçen ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan G.Saray, iki yıldızı yakın takibe aldı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden harekete geçen ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan G.Saray, iki yıldızı yakın takibe aldı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Sarı kırmızılıların Real Valladolid'de görev yapan Jaime Mata için harekete geçtiği bilinirken sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki gol ayağı dışında flaş bir isim daha gündeme geldi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Yönetimin Mata transferine yakın olduğu konuşulsa da Everton forması giyen Oumar Niasse için de nabız yoklanacağı konuşuluyor. Cenk Tosun'un çıkışının ardından son haftalarda yedek soyunan Senegalli yıldızın sarı kırmızılı ekibin teklifine ne yanıt vereceği merak edilirken başarılı oyuncu son iki maçta toplam 35 dakika görev aldı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Daha önce Akhisarspor formasını giyen 27 yaşındaki başarılı yıldız oyuncu daha önceki transfer dönemlerinde de çeşitli kez Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak anlaşma gerçekleşmemişti. 2020 yılına kadar sözleşmesi devam edecek olan Niasse'nin kiralık olarak d transfer edilebileceği konuşuluyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ
Niasse sezon başında Fener- Bahçe'nin de transfer listesinde yer almıştı. BBC kaynaklı haberde oyuncunun sarı lacivertli ekibe yakın olduğu ileri sürülmüştü. 2015-16 sezonunun devre arasında 13,5 milyon sterlin karşılığında Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan Everton'a transfer olan yıldız oyuncu bu sezon 18 karşılaşmada 7 kez fileleri sarstı ve iki asist yaptı.
Fotoğraflar: Arşiv
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TREZEGUET TRAFİĞİ
Everton'dan Niasse'yi isteyen G.Saray, Kasımpaşalı Trezeguet için İngiliz ekibiyle karşı karşıya geldi. The Sun'un haberine göre; G.Saray'ın takip ettiği Trezeguet için Premier Lig'den Everton ve Bournemouth da devrede. Devre arasında Cenk Tosun ve Theo Walcott gibi yıldızları kadrosuna katan İngiliz ekibinin bu sezon başarılı bir performans gösteren Trezeguet konusunda ısrarcı olduğu belirtilirken bu transferde kimin güleceği merak ediliyor. (Star)
Fotoğraflar: Arşiv
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"Kaybeden bulaşıkları yıkar" Neymar arkadaşları bu kez de mutfakta yeteneklerini sergilediler... O keyifli anları izlemek için videoya tıklayınız...