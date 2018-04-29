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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Galatasaray - Beşiktaş derbisinden önemli anlar
Futbol

Galatasaray - Beşiktaş derbisinden önemli anlar

Spor Toto Süper Lig'deki Galatasaray Beşiktaş derbisinde foto muhabirlerimiz dikkat çekici anları anbean takip etti. İşte ekrana yansımayanlar...

Foto: Emre OKTAY
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesinde Beşiktaş soyunma odasını ziyaret etti. Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yaralanan Şenol Güneş'e geçmiş olsun dedi.

Foto: Emre OKTAY
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Fatih Terim maç öncesinde neşeli görüntüsüyle dikkat çekti. Deneyimli teknik adam meslektaşına geçmiş olsun dedikten sonra takımının yanına gitti.

Foto: Emre OKTAY
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Galatasaray'ın Sevilla'ya kiraladığı Lionel Carole maçı izlemek için TT Stadı'na geldi. Fransız sol beki gören taraftarlar onunla fotoğraf çektirme yarışına girdi. Carole'un stada gelişi taraftarlar için sürpriz oldu.

Foto: Emre OKTAY
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Galatasaray'da cezalı Serdar Aziz, TT Stadı'ndaki yerini aldı...

Foto: Emre OKTAY
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Beşiktaş taraftarları 35 otobüsle TT Stadı'na geldi.

Foto: Emre OKTAY
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Foto: Emre OKTAY
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Beşiktaş taraftarları TT Stadı'na olaysız geldi. Bazı otobüslerin camlarının ise kırıldığı görüldü.

Foto: Emre OKTAY
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İşte taraftarların TT Stadı'nda geliş anlarından özel kareler...

Foto: Emre OKTAY
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Galatasaray ve Beşiktaş kafileleri Türk Telekom Stadyumu'na yoğun taraftar desteğiyle geldi. İzlemek için videoya tıklayınız...

Foto: Emre OKTAY
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Beşiktaşlı taraftarlar Türk Telekom Stadyumu'na böyle geldi. İzlemek için videoya tıklayınız...

Foto: Emre OKTAY
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