Haber Giriş: 31 Aralık 2019 - 10:17,
"Galatasaray Arda transferine yanlış yaklaşıyor"
Hürriyet Futbol Konseyi'nin usta kalemleri Mehmet Arslan, Uğur Meleke, Güntekin Onay ve Cengiz Semercioğlu, Galatasaray'a geri dönmesi gündemde olan Arda Turan'ın transferini ve Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor karşılaşmasına yedek başlayan Emre Belözoğlu'nun durumunu değerlendirdi.
GÜNTEKİN ONAY: EMRE BELÖZOĞLU EKONOMiK KULLANILMALI
Sezon başındaki Emre takımın en büyük gücüydü. Son haftalardaki Emre ise maksimum 30 dakika verimli oynuyor. Rize maçı ölçü alınmamalı çünkü Emre oyuna girdikten sonra Fenerbahçe’nin rakip kaleye tek atağı ve şutu var. O da 32 metreden Jailson’un golü. Yanal, Emre’yi ekonomik şekilde kullanmaya devam edecektir.
GÜNTEKİN ONAY: ARDA TURAN’IN DURUMU KOLAY DEĞiL
Özlenen istenen, beklenen tempolu ve ofansif Galatasaray’ı bu sezon ilk kez gördük. Arda’nın futbol yeteneğini kimse tartışamaz. Ancak son 2 yıldır üst düzey bir maç oynamadı. 90 dakika süre aldığı maç sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Tabii ki Galatasaray’a dönerse yüksek bir motivasyon yakalayacaktır. Lakin, fiziksel olarak bu süreçte eksiklerini ne derece giderebilir? Ne kadar hazır olur? En önemli soru bu. Çok kolay değil.
MEHMET ARSLAN: EMRE HER ŞART ALTINDA OYNAMALI
Comolli, “Rize’yi yenersek Beşiktaş galibiyeti anlam kazanır” demişti. Haklı çıktı. Eğer kaybetseydi Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıkları da transfer politikası da çok farklı olacaktı. Şimdi özgüveni daha yüksek ve moralli bir takım var. Emre’ye gelince... Geçen hafta söylemişti zaten, “Ancak 30 dakika oynayabilirim” diye. Yani bu tercihi sürpriz değil ersun Yanal’ın. Emre bu takımda bu sezon her şart altında oynar ve oynamalı da. Çünkü sadece bir oyuncuyu değil, Fenerbahçe’nin, skora, yenilgiye isyan eden asi ruhunu temsil ediyor Emre. Kaldı ki oyunu ile fark yaratıyor.
MEHMET ASLAN: G.SARAY, ARDA TRANSFERiNE YANLIŞ YAKLAŞIYOR
Ben faydalı olacağına inananların başında geliyorum. Arda geçmişte hata yaptı mı? Elbette yaptı. Ama bana söyleyin Allah aşkına, Galatasaray’a karşı ne hata yaptı? Olumsuz bir şey mi söyledi. Tam aksine, gelen teklifleri “Ben Galatasaraylıyım” diyerek elinin tersiyle itti. Sadece Terim ile bir tartışma yaşadı. O tartışmada sadece o ikiliyi ilgilendirir. Kaldı ki, aralarında bu sorunu da aştılar. Bu, işin bir yönü. İkinci yönüne gelince. G.Saraylılar, Arda transferine yanlış yaklaşıyor bence. Yaşını sorun ediyorlar. Ama görmedikleri bir şey var. Ne demişti Fatih Terim, “Transfer politikamızı değiştirmeliyiz. Kiralık oyuncuların aidiyet duygusu olmuyor” İşte tam da bu noktada G.Saray’ın Arda gibi aidiyet duygusunu yükseltecek oyuncuya ihtiyacı var. Yani bir nevi Emre Belözoğlu’na. Sahada isyan eden, motive eden, ateşleyen bir oyuncuya. O oyuncunun adı da Arda Turan’dır.
UĞUR MELEKE: EMRE-OZAN FORMÜLÜ ŞANSI HAK EDiYOR
Emre çok özel bir oyuncu. Fenerbahçe orta sahasına da büyük bir derinlik kattı. Emre oynadığında onun oyunun yönünü değiştirme hızı ön plana çıkıyor. Ozan o rolde oynadığında ise ön plana çıkan şeyse dripling becerisi... Zaten Rize karşısında Fenerbahçe’nin ilk yarıda bulduğu pozisyonların dördünün içinde Ozan vardı. Ersun Yanal belki de ikinci yarıda zaman zaman Gustavo’yu stopere çekip, merkezde Emre-Ozan ikilisini deneyecek. Bence bu formül de 90 dakikalık bir şansı hak ediyor.
UĞUR MELEKE: ‘ARDA 2008’ iYi TRANSFER
Arda Galatasaray’a gidecek mi, gidiyor mu, bunun yanıtını ben bilmiyorum. Ancak Galatasaraylılar’ın da sanırım en çok merak ettiği konu, şu anda gündemde olan Arda’nın hangi Arda olduğu. 2008’de Galatasaray’dan ayrılan Arda, sempatikti, çalışkandı, iyi bir sporcuydu. 2019’da Başakşehir’deki Arda bir magazin figürüne dönüşmüş, hastaneye silah sokmuş birisi. Eğer Galatasaray, Arda’2008’i alıyorsa iyi transfer. Ama söz ettiğimiz kişi Arda’2019’sa, onun futbolla olan bağı konusunda şüpheliyim.
CENGİZ SEMERCİOĞLU: KULÜBEYE HAPSOLMUŞ EMRE, FENERBAHÇE’YE UYMAZ
Değil 39 yaşında 43 yaşındaki Emre bile bu ligde ve F.Bahçe’de oynar... Ama 90 dakika değil. Takıma çok şey katıyor ancak yaşının etkisiyle 90 dakikaları çıkarabilmesi artık zor. Emre’nin 45-60 dakikalık sürelerde oynatılması hem kendisi hem de takım için daha doğru olacak. Kulübeye hapsolmuş Emre, F.Bahçe’ye uymaz.
CENGİZ SEMERCİOĞLU: ARDA, G.SARAY’DA KENDiNi BULUR
Arda Galatasaray’dır, Galatasaray da Arda’dır... Arda’nın yeri Galatasaray’dır. Fatih Terim egolarına yenilmeyip sezon başında takıma katsaydı Arda’yı, bugün belki de başka bir Galatasaray konuşuyor olacaktık. Arda göreceksiniz G.Saray’da kendini bulacak ve olgunluk dönemini yaşayacaktır. Ara transferde Arda gelirse G.Saray şampiyonluğun en güçlü adayıdır.
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