"Galatasaray Arda transferine yanlış yaklaşıyor"

MEHMET ASLAN: G.SARAY, ARDA TRANSFERiNE YANLIŞ YAKLAŞIYOR Ben faydalı olacağına inananların başında geliyorum. Arda geçmişte hata yaptı mı? Elbette yaptı. Ama bana söyleyin Allah aşkına, Galatasaray’a karşı ne hata yaptı? Olumsuz bir şey mi söyledi. Tam aksine, gelen teklifleri “Ben Galatasaraylıyım” diyerek elinin tersiyle itti. Sadece Terim ile bir tartışma yaşadı. O tartışmada sadece o ikiliyi ilgilendirir. Kaldı ki, aralarında bu sorunu da aştılar. Bu, işin bir yönü. İkinci yönüne gelince. G.Saraylılar, Arda transferine yanlış yaklaşıyor bence. Yaşını sorun ediyorlar. Ama görmedikleri bir şey var. Ne demişti Fatih Terim, “Transfer politikamızı değiştirmeliyiz. Kiralık oyuncuların aidiyet duygusu olmuyor” İşte tam da bu noktada G.Saray’ın Arda gibi aidiyet duygusunu yükseltecek oyuncuya ihtiyacı var. Yani bir nevi Emre Belözoğlu’na. Sahada isyan eden, motive eden, ateşleyen bir oyuncuya. O oyuncunun adı da Arda Turan’dır.