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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Galatasaray 21. şampiyonluğunu kutluyor!
Futbol

Galatasaray 21. şampiyonluğunu kutluyor!

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda yapılan müthiş şov ve taraftarı önünde 21. Süper Lig şampiyonluğunu kutluyor.

Fotoğraflar: Adem KABAYEL ve Ajanslar
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Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda yapılan müthiş şov ve taraftarı önünde 21. Süper Lig şampiyonluğunu kutluyor.

Fotoğraflar: Adem KABAYEL ve Ajanslar
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Galatasaray'ın şampiyonluğunda attığı gollerle büyük katkı sağlayan Gomis bu sezon Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçlarda gol attığında Aleyna Tilki'nin 'Sen olsan bari' şarkısı çalındı.

Fotoğraflar: Adem KABAYEL ve Ajanslar
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Kutlamalar öncesinde Aleyna Tilki, Koca bir sezon ‘Sen olsan bari’yi marş yaptınız bana da klibi erteleyip gelmek düşer.. akşama beraberiz' diye tweet atmıştı.

Fotoğraflar: Adem KABAYEL ve Ajanslar
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Genç şarkıcı ve Gomis şampiyonluk kutlamaları öncesinde bir araya geldi.

Fotoğraflar: Adem KABAYEL ve Ajanslar
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Türk Telekom Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamalarında sahneye ilk çıkan isim Aleyna Tilki oldu! Aleyna Tilki'nin sahne performasın izlemek için videoya tıklayınız... (Görüntüler Galatasaray TV'ye aittir.)

Fotoğraflar: Adem KABAYEL ve Ajanslar
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Fotoğraflar: Adem KABAYEL ve Ajanslar
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