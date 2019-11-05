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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraflar: Instagram / @juschiavi
05 Kasım 2019 - 14:42,

Gabriel Jesus'un gizli aşkı! Julia Schiavi...

Brezilya'nın önemli internet portallarından UOL, Gabriel Jesus ile Julia Schiavi'nin aşk yaşadığını iddia etti.

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UOL yazarlarından Leo Dias, Brezilyalı model Julia Schiavi ile Manchester City'nin golcüsü Gabriel Jesus'un aşk yaşadığını iddia etti!

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Leo Dias: "Schiavi, Brezilyalı şarkıcı Nego do Borel'in eski sevgilisi ve Jesus ile aralarındaki ilişkiyi gizli tutmak istediği için resmi bir açıklama yapmıyor." dedi.

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Kendisine "juschiavi" Instagram hesabından sürekli özel mesajlar geldiğini ve hemen hemen herkesin Gabriel Jesus'la aralarında bir şey olup olmadığını belirten Brezilyalı model, "Gabriel ile sadece arkadaşız" açıklamasını yaptı.

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UOL yazarı Leo Dias, Julia ve Gabriel'in bu ilişkiyi gizli tutmayı tercih ettiğini belirtti.

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İkilinin birbirlerinin fotoğraflarını beğendikleri gözlerden kaçmıyor... Julia Schiavi ise kendisine fotoğraf altında yorum olarak Gabriel Jesus'u soranların sorularını silmeyi tercih ediyor.

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Gabriel Jesus'un Manchester City formasıyla en güzel anlarını izliyoruz...

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