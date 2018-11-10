G.Saraylıları kızdıracak! 'O gece uyuyamadım çünkü...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
G.Saraylıları kızdıracak! 'O gece uyuyamadım çünkü...'
Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımına transfer olan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza önemli açıklamalarda bulundu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/9
İşte BeinSports'a konuşan eski sarı lacivertli yıldız Galatasaraylıları da kızdıracak açıklamalar yaptı...
2/9
- 3 sene boyunca elimden gelen her şeyi yaptım. Takım için mücadele ettim. Kimi zaman zorluklar yaşadık, iyi sonuçlar aldık ama şampiyon olamadı. Şampiyon olmak içimde kalan bir şey oldu.
3/9
- Buraya tekrar gelme sebebim, 3 sene yaşadığım İstanbul'a seyahat etmekti. Fenerbahçe'deki arkadaşlarımı görmek istedim. İstanbul'u biraz daha yaşamak istedim. İstanbul'u çok özledim, eşim de çok özledi. 3 sene yaşadığımız bir şehir, özlememek mümkün değil.
4/9
- İstanbul yaşadığım en güzel şehir. Daha önce Porto, Sao Paulo ve Porto Alegre'de yaşadım. Yaşadığım kentler içerisinde en güzel kent İstanbul'du. Her zaman bana sorduklarında, "Gidin ve İstanbul'da yaşayın, orayı deneyimleyin." diyorum.
5/9
- İçinde Soldado, Isla, Fernandao, Neto, Giuliano'nun olduğu bir whatsapp grubumuz vardı burada oynarken. Hala o grup devam ediyor. Sohbet ediyoruz. Buradaki oyunculardan Soldado ve Isla ile en çok bağlantım var. Hala onlarla görüşüyorum.
6/9
- Hiç şüphesiz Galatasaray maçını ve attığım golü unutamıyorum. Son dakikadaki golü hiç unutamayacağım. O golün gecesinde de uyuyamadım. Çok keyif alıp, mutlu olmuştum. Benim kişisel tarihimde olacak.
7/9
- Transfer sürecim gerçekten çok hızlı gelişti. Suudi Arabistan'daki transfer süreci bitmeden 2 hafta önce Al Ahli geldi teklif yaptı. Fenerbahçe bu teklifi kabul etmedi. Transferin o noktada bittiğini düşündüm. Ardından, transferin son gününde tekrar bir teklif yaptılar. Gerçekten hem benim için, hem Fenerbahçe için çok iyi bir teklif etti. Fenerbahçe de, ben de kabul ettik. Her şey 1 günde gelişti.
8/9
- Teklif öncelikle geldiğinde, şunu söyleyebilirim, Comolli ile aramda bir konuşma geçmedi. Teklif ilk geldiğinde her şey çok belirsizdi. Herkesin ciddiye almadığı bir durumdu. Buradaki arkadaşlarımızla konuşmama ihtimalimiz yok açıkçası. Buradaki arkadaşlarımıza Whatsapp grubundan buradaki durumu soruyoruz. Ayrıca, ben gideli 2-3 ay oldu. Hala bu takımın içinde hissediyorum kendimi. Dolayısıyla, onlara bu süreci atlatmaları için destek veriyoruz. (Fotomaç)