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Spor Arena

G.Saray'lı futbolcuya büyük şok! Tepki yağdı...

Galatasaray'ın sol beki Latovlevici, yaptığı kritik hatalar ve düşük performansı ile taraftarın hedefi oldu.

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Top ayağına geldiği an yoğun tepki gösterilen ve ıslıklanan Latovlevici, sosyal medyada da eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte Twitter'daki Latovlevici tepkileri:

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