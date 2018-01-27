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G.Saray'lı futbolcuya büyük şok! Tepki yağdı...
Spor Arena
G.Saray'lı futbolcuya büyük şok! Tepki yağdı...
Galatasaray
'ın sol beki Latovlevici, yaptığı kritik hatalar ve düşük performansı ile taraftarın hedefi oldu.
Hürriyet Haber
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Top ayağına geldiği an yoğun tepki gösterilen ve ıslıklanan Latovlevici, sosyal medyada da eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte Twitter'daki Latovlevici tepkileri:
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