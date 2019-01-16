Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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G.Saraylı yıldız: 'Çok iyi teklif aldım' dedi! Terim'in yanıtı...
Garry Rodrigues'i transfer eden Al-İttihad, Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda için de hamlesini yaptı.
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Sarı-kırmızılı kulübe 7 milyon Euro bonservis öneren Suudi Arabistan temsilcisi, Belhanda'ya ise yıllık 5.5 milyon Euro teklif etti. Sarı-kırmızılı yönetim, Al-İttihad'a net cevap vermedi ancak Belhanda'dan hamle geldi.
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Kupadaki Bolu deplasmanı öncesi Florya'da Fatih Terim'in kapısını çalan Faslı yıldız, "Maddi açıdan baktığımızda çok iyi bir teklif aldım. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum" diyerek ayrılma talebini birinci ağızdan sözlü olarak iletti.
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KALIRSAN SEZON SONUNDA KOLAYLIK SAĞLARIZ
Fatih Terim'in bu görüşmede Belhanda'yı takımda kalmaya ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı. İmparator'un, "Sana sezonun ikinci yarısında ihtiyacım var. Takım için önemli bir oyuncusun. Kalmanı istiyorum" dediği ve sezon sonunda transferine kolaylık sağlanacağının garantisini verdiği öğrenildi.
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Forvet transferini hâlâ resmiyete dökemeyen ve Fatih Terim'i zor durumda bırakan sarı kırmızılı yönetimin, tecrübeli çalıştırıcının takımda kalmasını istediği Belhanda için Al-İttihad'a vereceği cevap merak konusu.
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PAZARLIK SÜRÜYOR
Bonservis için önerdiği 7 milyon Euro'yu az bulan Galatasaray yönetimi, Suudi Arabistan ekibine bu rakam üzerinden anlaşmalarının mümkün olmadığını bildirdi.
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İki kulüp arasındaki pazarlıklar sürerken, Fatih Terim'in olumsuz tavrı sonrası transferin nereye gideceği belirsizliğini koruyor.
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RODRİGUES: TERİM GİTMEMİ İSTEMEDİ
G.SARAY'DAN 10 milyon 250 bin dolara Al-Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, yaşanan süreç ve eski takımı hakkında açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Rodrigues, "İstanbul ve Galatasaray'ı çok seviyorum. Ailem de çok seviyordu. Oğlum İstanbul'da doğdu. İstanbul hep kalbimde olacak. Ancak futbol böyle bir şey. Fatih Terim benim için bir baba gibiydi. Takımdan ayrılmamı istemedi ama bu transfer benim ve G.Saray için önemliydi" diye konuştu.
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Kupa maçına kar engeli!
Ziraat Türkiye Kupası'nda dün gece oynanması gereken Boluspor - Galatasaray maçı, kar engeline takıldı.Kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle mücadele ileri bir tarihe ertelendi.