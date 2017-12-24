G.Saraylı yıldızdan Eboue'ye yardım eli

Bir dönem Galatasaray taraftarlarının sevgilisi olan Emmanuel Eboue zor günler yaşıyor. Fildişi Sahilli oyuncu icra memurlarından saklanıyor, arkadaşının evinde yerde uyuyor ve çamaşırlarını kendisi yıkıyor.
Görkem ÇOKSEZEN
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Görkem ÇOKSEZEN
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Arsenal'da kariyerinin zirvesini yaşadıktan sonra Galatasaray'a transfer olarak yakından tanıma fırsatı yakaladığımız Emmanuel Eboue, ekonomik olarak sıkıntılı günler yaşadığını ifade etti. Menajeriyle arasındaki anlaşmazlıktan ötürü FIFA tarafından 12 ay futboldan men edilen tecrübeli futbolcu yaşadığı zorlu süreci anlattı.
Görkem ÇOKSEZEN
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7 yıllık Premier Lig tecrübesi yaşayan yıldız isim bu süreçte milyonlar kazandı, lüks araçlara ve evlere sahip oldu. 34 yaşındaki futbolcu şimdi ise icra memurları ile köşe kapmaca oynuyor, arkadaşlarının evinde yerlerde uyuyor hatta çamaşırlarını bile elinde yıkıyor; çünkü bir çamaşır makinesi yok...
Görkem ÇOKSEZEN
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TANRI'DAN YARDIM DİLİYORUM
"Tanrı'nın bana yardım etmesini istiyorum" diyen ve sağlık sorunları yüzünden futbolculuğa devam edemediğini dile getiren Eboue'yi uçurumun kenarına getiren olaylar şu oldu:- Karısı Aurelie'den boşandı ve mal varlığının neredeyse tümüne eski eşi sahip oldu- Kalan son varlığı Enfield'daki evi. Onu da elinden kaptırmamak adına haciz memurlarından kaçıyor.- Ailesi tarafından tecrite uğradı. 2017 Haziran ayından bu yana dört çocuğunu göremiyor.- Kendisini büyüten büyükbabası Amadou Bertin, kanserden vefat etti. Ağabeyi N'Dri Serge'yi ise motor kazasında yitirdi.
Görkem ÇOKSEZEN
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3 HAFTA SONRA EVİNİ DE KAYBEDECEK
Kuzey Londra'daki evini teslim etmesi için 3 haftası bulunan Eboue, teslim evrağını imzalamaması durumunda hakimin imzasıyla ev eski karısına devredilecek. Fildişili oyuncu, zamanında mutlu anlar yaşadığı bu evi eski karısı Aurelie'nin kiralık vereceğini ifade etti. Yıldız oyuncu yaşadığı acıları şöyle anlattı:
Görkem ÇOKSEZEN
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"Avukat parasını karşılayacak durumda değilim. Evdeyim şu an ama korku içindeyim; çünkü polisin ne zaman geleceğini bilmiyorum. Bazen ışıkları kapatıyorum çünkü insanların içeride olduğumu bilmelerini istemiyorum." "Zorluklarla aldım bu evi ama şu anda korkuyorum. Elbiselerimi ve bana at şeyleri satmayacağım. Sonuna kadar savaşacağım çünkü yaşadıklarım adil değil."
Görkem ÇOKSEZEN
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GALATASARAY'DA KAZANDIĞINI KARISINA GÖNDERDİ
"Emmanuel, para konularında nasıl bu kadar saf olursun diye kendi kendime kızıyorum. Bu çok, çok zor. Kazandığım ne varsa eşime yolladım, çocuklarım için. Türkiye'de (Galatasaray) 8 milyon Euro kazandım ve 7 milyon Euro eve yolladım. Karım neyi imzalamamı istediyse imzaladım. O benim karım.""Bana yol göstermesi gereken insanlar yüzünden FIFA bana ceza verdi." "Birlikte oynadığım veya rakibim olan oyuncuları televizyonda izledikçe kahroluyorum. Çünkü ben de hala oralarda olabilirdim. Thierry Henry'yi görünce onun adına seviniyorum. Sonra kendime bakıyorum ve utanıyorum."
Görkem ÇOKSEZEN
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"Çocuklarımdan uzak kalmak beni çok yaralıyor. Eskiden beni ararlardı ama şimdi iletişimimiz kesildi. Onlarsız hayat benim için çok acı verici."
Görkem ÇOKSEZEN
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"Elbiselerimi her gün ellerimle yıkıyorum. Ellerim çok ağır. Tarlada çalışıyormuş gibi hissediyorum. Anneannem sağ olsun ki bana küçüklüğümde yemek yapmasını, temizlik yapmasını öğretmişti."
Görkem ÇOKSEZEN
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"Her şeye rağmen Tanrı'ya şükür ediyorum. Hayatım devam ediyor. Yaşadıklarımın olmasını istemezdim. Kimsenin bunları yaşamasını istemezdim. Her yerden yardıma açığım ama eski kulübüm baba kucak açarsa çok çok mutlu olurum. Belki genç oyunculara faydam dokunur."
Görkem ÇOKSEZEN
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş ise bu haberden sonra Instagram hesabından konuya dair bir paylaşımda bulunarak yardım edeceğini ifade eti.
Görkem ÇOKSEZEN
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Galatasaray'ın eski futbolcusu paylaştığı gönderide, 'Seni unutmadık, elimden geleni yapacağım dedi. Ayrıca Eboue'nin bu durumu Twitter'da en çok konuşulanlar listesine girerken, taraftarlar da #YalnızDeğilsinEboue tag'i açarak yıldız futbolcuya destek verdi.