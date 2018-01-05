G.Saray'ın eski yıldızını transfer etti... Bülent Uygun'dan büyük bomba!
Osmanlıspor'dan ayrıldıktan sonra Katar'ın Al Gharafa takımının başına geçen teknik direktör Bülent Uygun flaş bir transfere imza attı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Katar'da yeni bir maceraya başlayan Bülent Uygun, yeni takımına ise yolu Türkiye'den geçen bir dünya yıldızını transfer etti. Galatasaray'ın eski starı artık Bülent Uygun ile çalışacak. İşte o yıldız...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray'ın bu sezon başında yollarını ayırdığı Wesley Sneijder, Nice'te de tutunamadı. Fransız ve Hollanda medyasında yer alan haberlere göre 33 yaşındaki oyuncu ara transfer döneminde kesin olarak takımdan ayrılıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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De Telegraaf gazetesinin haberine göre Sneijder'in bir sonraki adresi Al Gharafa olacak. Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlüğe Bülent Uygun'u getiren Katar ekibinin bu transferde mutlu sona ulaştığı ve imzanın an meselesi olduğu açıklandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Gazete, Sneijder'in yeni takımıyla pazar günü sözleşme imzalayacağını okuyucularına aktardı. Sneijder'in Katar tercihinde ülkenin 2022'deki Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasının da etkili olduğu vurgulandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Futbol yaşantısına burada son verecek olan eski Galatasaraylı'nın daha sonra Hollanda Futbol Federasyonu'nda görev alabileceği kaydedildi. Ayrıca ona verilecek yıllık ücret de önemli bir motivasyon kaynağı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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19 Kasım'dan bu yana hiçbir resmi maçta süre almayan Hollandalı yıldız bu sezon forma giydiği 8 maçta 1 asistlik bir katkı yapabildi. Sneijder'in menajeri Guido Albers de dün yaptığı açıklamada oyuncusunun kesinlike Los Angeles Galaxy'ye transfer olmayacağını duyurmuştu. (Ajansspor)