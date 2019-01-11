G.Saray'ı şoke eden hamle... İşte Eren Derdiyok'un ihtar mektubu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriG.Saray'ı şoke eden hamle... İşte Eren Derdiyok'un ihtar mektubu!
GeriFutbol G.Saray'ı şoke eden hamle... İşte Eren Derdiyok'un ihtar mektubu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
11 Ocak 2019 - 08:56,

G.Saray'ı şoke eden hamle... İşte Eren Derdiyok'un ihtar mektubu!

Galatasaray'da transfer listesine konulan Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı kulübe avukatı aracılığıyla ihtar çekti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/10

İşte detaylar...

2/10

4 Ocak’ta gönderilen ihtar mektubunda, 1 milyon 95 bin Euro’luk transfer taksiti ve 446 bin Euro’luk bonusların 18 Ocak’a kadar ödenmemesi durumunda her türlü yasal hakkın kullanılacağı uyarısında bulunuldu.

3/10

G.SARAY’da teknik direktör Fatih Terim’in isteği üzerine Antalya kampı kadrosuna alınmayan ve ‘kendine kulüp bul’ denilen Eren Erdiyok, kritik bir hamle yaptı.

4/10

Tecrübeli futbolcu, alacaklarına karşılık sarı kırmızılı ‘ihtar mektubu’ gönderdi. Hürriyet’in ulaştığı belgeler ışığında olayın detayları şöyle: Eren Derdiyok’un avukatı Christian Schmitt, 4 Ocak’ta Galatasaray’a gönderdiği ihtar mektubunda, 31 yaşındaki futbolcunun birikmiş 1 milyon 541 bin 449 Euro’nun ödenmesini istedi.

5/10

Mektupta ayrıca, söz konusu paranın son ödeme tarihinin 18 Ocak 2019 olduğu da belirtilerek şu uyarı yapıldı: “Müvekkilimiz, sözleşmenin ihlalinden ötürü kaynaklanabilecek tüm zararların telafisi için, sınırı olmayan, sözleşme kapsamındaki haklarını saklı tutar.”

6/10

Başkan Mustafa Cengiz’in kasım ayı divan kurulu toplantısında söylediği, “Hiçbir futbolcuya senetli bile borcumuz yok” sözlerini tartışmaya açan belgelere göre Galatasaray, Eren Derdiyok’a 2018 yılının ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının ücretini ödememiş görünüyor.

7/10

 Her biri 219 bin Euro olan 5 aylık transfer taksitlerinin toplamı 1 milyon 95 bin Euro’yu buluyor. Toplam 1 milyon 541 bin 449 Euro tutan paranın geri kalan 446 bin Euro’luk bölümünü bonuslar ve maç başı primler teşkil ediyor. Yapılan hesaplamaya göre puan başı primler 115 bin Euro’ya ulaşırken, diğer hak edişler 331 bin Euro tutuyor.

8/10

İhtar mektubunda yer alan ifadelere göre Galatasaray Kulübü, 18 Ocak tarihine kadar Eren Derdiyok’un parasını ödemediği taktirde avukat Christian Schmitt, yasal haklarını kullanmak için harekete geçecek.

9/10

Cimbom Alan için gün sayıyor!

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Sarı-kırmızılılar Brezilyalı golcü Alan'ın transferini bitirmek istiyor. Muhabirimiz Ali Naci Küçük, son gelişmeleri kamptan aktardı.

10/10

Günün en popüler bahislerini kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

Ünlü yıldızın gözyaşları! Veda öncesi...

G.Saray'ı şoke eden hamle... İşte Eren Derdiyok'un ihtar mektubu!

Yeni takımı belli oldu! O da gidiyor...

F.Bahçe'ye büyük piyango! Soldado...