G.Saray'ı ayağa kaldıran transfer ve gerçekler!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray yönetiminin aylarca peşinden koşup transferinden son anda vazgeçtiği Fransız santrfor Anthony Modeste’nin önceki gün Almanya 2. Ligi takımı Köln’e imza atması gündeme bomba gibi düştü.
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Transferin açıklamasının ardından sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarlar yönetime eleştiri yağmurunda bulunurken, Hürriyet bu olayların perde arkasında neler yaşandığı bilgisine ulaştı...
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G.Saray 3.2 milyon Euro’ya anlaşmıştı
Çin kulübü TJ Quanjian, 2017’de Köln’den 5 yıllığına transfer ettiği Modeste için 29 milyon Euro bonservis, 8 milyon Euro imza parası, 5 milyon Euro vergi ve 8 milyon Euro garanti para ödemeyitaahhüt etti.
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TJ Quanjian, ödemelerin hepsini zamanında yaptı. Ancak bir süre sonra Modeste, imaj hakkı ücretinin 150 bin Euro’sunun ödenmediğini iddia ederek Çin’den ayrıldı. Bu noktadan sonra Galatasaray yönetimi devreye girdi ve futbolcu ile yıllık 3.2 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varıldı.
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Küme düşme ve 25 milyon Euro ceza
Bu gelişmeden haberdar olan Çin kulübü, Galatasaray’a hemen bir yazı göndererek, “Modeste’yi antrenmana dahi çıkarırsanız sizi FIFA’ya şikayet ederiz” dedi. Sarı kırmızılı yöneticiler bu tehdit gibi uyarı üzerine hukukçularla temasa geçip görüş aldı. Hukukçular, “Çin kulübü haklı görünüyor. Eğer FIFA’da açacakları davayı kazanırlarsa puan silme, küme düşürme ve 20-25 milyon Euro para cezası alabilirsiniz” uyarısında bulundu. Galatasaray da bunun üzerine transferden vazgeçti.
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Çıkarlarımız için her şeyi yapacağızGalatasaray’a transferi son anda gerçekleşmeyen Anthony Modeste önceki gün Köln ile sözleşme imzalarken, TJ Quanjian, “Bu iş bitmedi, haklarımızın sonuna kadar takipçisi olacağız” diye açıklama yaptı. Çin kulübünün açıklamasında, “Modeste, Ağustos 2018’de takımı terk etmiş ve sözleşmesinin erken sonlandırılması için FIFA’ya başvurmuştur. FIFA henüz kararını vermemişken Modeste ve Köln Başkanı’nın yaptıklarını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kulübümüzün çıkarlarımız için her türlü tedbiri alacağız. Konunun CAS’a taşınması ihtimali için de gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz” ifadeleri yer aldı.