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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
Kaynak: Hürriyet Arşiv
23 Kasım 2018 - 10:55,

G.Saray'ı açıkladı! Manuel Fernandes...

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a transferiyle ilgili ilk kez açıklama yaptı.

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Radyospor'a konuşan tecrübeli oyuncu konuyla ilgili şunları söyledi...

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- Futbol hayatıma şu anda Lokomotiv Moskova'da devam ediyorum. Ocak ayında ne olacağını şu an ben de bilmiyorum.

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- Hakkımda bir sürü transfer haberi çıkıyor. Ancak ben şu anda bu konuyla ilgili net bir şey diyemiyorum.

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- Şampiyonlar Ligi'nde istediğimiz performansı sergileyemiyoruz. Galatasaray ile oynanacak rövanş maçı farklı geçecek.

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- İstediğimiz sonuçları alamadık. Ancak bu kez ilk maçtaki gibi olmaz. Kalan maçların tamamını iyi bitirmek için elimizden geleni yapacağız.

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- Tekrar transfere gelirsek. Ocak ayında ne olacağıyla ilgili bir gelişme yok. Transferle ilgili hiç bir gelişme yok. Dolayısıyla şu an için söylenebilecek bir şey de bulunmuyor.

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Fernandes daha önce Türkiye'de Beşiktaş forması giymiş ve siyah beyazlı taraftarların adeta sevgilisi olmuştu.

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