G.Saray'dan Terim'e 2018 hediyesi! Yeni sol bek...
Fatih Terim'in sol bek isteğine kayıtsız kalmayan sarı-kırmızılı yönetim, yeni bir isme yöneldi...
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Ocak ayının 15 günü geride kaldı ama Galatasaray yönetimi henüz bir transfer gerçekleştiremedi. Teknik direktör Fatih Terim, ekibini çabucak toplamayı başarırken, yönetim tecrübeli teknik adamla aynı refleksi gösteremedi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fatih Terim'in önceliği forvet ve sol bekti ancak görüşmelerden sonuç alınamadı. Aylardır istenen, menajeriyle masaya bile oturulan Kwadwo Asamoah'ın artık ocak ayında transfer edilmesi çok düşük ihtimal.
Fotoğraflar: Arşiv
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Sarı-kırmızılılar da Ganalı oyuncudan umudu kesti. Fatih Terim'in sol bek talebini mutlaka yerine getirmek isteyen yönetim, yönünü yeniden Bursa'ya çevirdi. Hedefte yine geçtiğimiz günlerde yeşil-beyazlılardan istenen Aziz Behich var.
Fotoğraflar: Arşiv
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"4 MİLYON EURO GETİRİN, ALIN"
Trabzonspor'un da takas yoluyla kadrosuna katmak istediği 27 yaşındaki oyuncunun transferi için Galatasaray'a "Sıcak parayı getirin oyuncu sizin" cevabını veren Bursasporlu idarecilerin belirlediği fiyat 4 milyon avro civarında.
Fotoğraflar: Arşiv
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İlk harekatta da sarı-kırmızılılara fazla gelen bu bonservis bedeli yöneticileri yine düşündürse de pazarlığa başlandı. G.Saray ilk görüşmelerde maksimum 3,5 milyon avroyu gözden çıkarabileceklerini iletmişti ancak sarı-kırmızılılar şu an miktarı daha da aşağıya çekmeye çalışıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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San-kırmızılıların kozu ise şimdi 3 milyon avro civarında belirledikleri bonservis ücretini en kısa sürede aktarabileceklerinin sözünü vermesi. Taraflar arasında müzakereler henüz sonlanmadı ama Bursa yönetiminin kendi içinde yapacağı toplantı sonrası bu hafta içinde kararını vermesi bekleniyor. (Türkiye)