Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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G.Saray'dan ikinci bomba... Onyekuru'dan sonra o da geliyor!
Galatasaray, Onyekuru'dan sonra bir yıldızı daha renklerine katıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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21 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru artık sarı kırmızılı formayı giyecek. Sırada bir yıldız daha var... İşte detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da, Henry Onyekuru'nun ardından ikinci bomba da patlıyor. Ajansspor'un haberine göre Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'de forma giyen eski oyuncusu Badou Ndiaye'yi de alıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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27 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşmeler sürüyor. Öte yandan Ndiaye'nin menjeri, transfer görüşmelerinde sarı kırmızılı ekibin elini güçlendiren bir unsur olarak dikkat çekiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Habere göre bu sabah itibariyle Galatasaray'ın görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Onyekuru'nun temsil haklarını elinde bulunduran menajer William D'avila'nın Ndiaye'nin de menajeri olması Galatasaray'ın, kiralık olarak getirmek istediği Ndiaye transferinde elini güçlendiriyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Stoke City'nin Galatasaray'dan 16 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Senegalli oyuncu İngiliz ekibiyle çıktığı 13 resmi maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Transferler kadar, göndermeler de doğal olmalı!" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İsviçre kampında çok önemli açıklamalar yaptı. İzlemek için videoya tıklayınız...