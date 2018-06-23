Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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G.Saray'dan, Beşiktaş'a geliyor! İmza çok yakın...
Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş’ta, teknik direktör Şenol Güneş’in talebi üzerine Beşiktaş yönetimi, Galatasaraylı oyuncunun transferi için girişimlere başladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş transfer çalışmalarına başladı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi üzerine yönetim Galatasaray'ın başarılı oyuncusunu transfer etmek üzere girişimlere başladı..
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Habertürk'ün haberine göre; dört sezondur formasını giydiği Galatasaray'da forma giyen ve 30 Haziran itibariyle sözleşmesi sona erecek olan Yasin Öztekin için teknik direktör Şenol Güneş'in olumlu rapor verdiği öğrenildi..
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde takip ettiği Yasin'in bordo mavili ekibe transfer olmasını sağlayan başarılı çalıştırıcının 31 yaşındaki oyuncuyu iyi tanıdığını ve takıma katkı sağlayacağını yönetime belirttiği kaydedildi..
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Yeni sezonda Hollandalı oyuncu Ryan Babel'i forvette oynatma planı yapan Güneş, sol kanatta açılacak boşluğu böylece Yasin ile kapatmayı düşünüyor..
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Başkan Fikret Orman ile bu konu hakkında görüşen Güneş, "Yasin benim eski öğrencim, Trabzonspor'a ben aldırmıştım. Şu anda bizim için iyi bir seçenek. Bonservisi olmaması da bizim için bir şans. Son dönemde Galatasaray'da çok fazla süre alamaması sorun değil. Burada yeniden eski performansına kavuşur." ifadelerini kullandı..
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Orman'ın da Güneş'in bu görüşünden sonra maliyet açısından da problem yaşanmayacak olması sebebiyle transferi bitirme kararı aldığı öğrenildi. Siyah beyazlı yetkililerin, daha öne bir görüşme gerçekleştirdikleri Yasin'e birkaç gün içinde imza attırmayı planladıkları öğrenildi..
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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2014-15 sezonu öncesi Kayseri Erciyesspor'dan transfer edilen Yasin, geride bıraktığımız sezonda Galatasaray ile 29 maçta forma giydi ve 5 gol, 3 asist kaydetti. (Habertürk)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İnstagram TV'den takipçilerine seslendi. Terim, gündeme dair birçok önemli konuda açıklamalar yaparken, Milik, Imbula, Nuri Şahin ve Bacca gibi isimler için, "Bu isimleri uyduranlara selam gönderiyorum. Gönül daha iyilerini de istiyor ama koşullarımız belli'' dedi. İzlemek için videoya tıklayınız...