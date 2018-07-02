G.Saray'dan 3 yıldız için çıkartma! İngiltere...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Muğdat, Donk ve Nagatomo transferlerini bitiren Galatasaray, rotayı İngiltere’ye çevirdi.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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Sarı- Kırmızılı kulübün yetkilileri bu hafta Ada’ya gidip; 3 oyuncu için masaya oturacak. Hem oyuncuların menajerleriyle hem de kulüplerle görüşecek olan Cim Bom’un hedefi, en az 2 ismin transferini noktalamak. Galatasaray, 3 yıldız konusunda da kiralama formülüyle kapıyı çalacak.
Foto: AJANSLAR
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SOMUT HAMLELER GELMEYE BAŞLADI
Yeni sezon hazırlıklarının başlamasıyla birlikte Galatasaray’da transferde somut hamleler gelmeye başladı. Akhisar ile sözleşmesi biten Muğdat Çelik’i ilk olarak kadrosuna kazandıran Sarı-Kırmızılılar, sonrasında Ryan Donk ve Nagatomo transferlerini bitirdi.
Foto: AJANSLAR
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TERİM, 3 YILDIZ İÇİN ÇOK ISRARLI
Fatih Terim 3 futbolcu konusunda da oldukça ısrarlı ve uzun süredir görüşmeler sürüyor. Yönetim, transferleri noktalamak için bu hafta İngiltere seferine çıkmayı planlıyor.
Foto: AJANSLAR
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3 İSİMDEN EN AZ 2'Sİ!
Burada hem oyuncu menajerleriyle hem de kulüplerle tekrar temas kurulacak. Hedef; 3 isimden en az 2’si ile anlaşmak. Şu ana kadar yapılan görüşmelerde gelinen son nokta ise şöyle...
Foto: AJANSLAR
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AHMED MUSA...
Fatih Terim’in sezonun devre arasında bu yana listesinde olan Ahmed Musa, Galatasaray’a oldukça yakındı. Ancak başarılı forvetin Nijerya formasıyla Dünya Kupası’nda patlama yapması, işleri zorlaştırdı. 25 yaşındaki futbolcunun talipleri arttı. Leicester City ile daha önce görüşen Sarı-Kırmızılılar, Ahmed Musa’yı ise Şampiyonlar Ligi kozuyla ikna etmeye çalışıyor. Geçen sezon CSKA’a kiralık forma giyen başarılı oyuncu, Avrupa futbolunun en büyük arenası olan Devler Ligi’nde boy göstermek istiyor. Bu nedenle Cim Bom’a hala sıcak bakıyor.
Foto: AJANSLAR
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BADOU NDIAYE İÇİN SON DURUM
Orta sahada Fernando’nun yanına düşünülen 1 numaralı isim Badou Ndiaye... Devre arasında Stoke City’ye 16 milyon Euro’ya transfer olan Ndiaye, kulübü küme düştüğü için ayrılacak. İngilizler, kiralama teklifiyle kapıyı çalan Galatasaray’dan 3 milyon Euro talep etmişti. Bu rakamı yüksek bulan Cim Bom, Ada’da yapacağı görüşmelerde rakamı aşağı indirmeye çalışacak. Ndiaye’ye ise gitmeden önce aldığı maaş olan 2 milyon 750 bin Euro önerilecek. Nidaye kariyerine Premier Lig kulüplerinden birinde veya Galatasaray’da devam edeceğini açıklamıştı.
Foto: AJANSLAR
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DENAYER İSTİYOR, MAN CITY ZORLUYOR
Şampiyon olan kadroyu korumayı planlayan Fatih hoca, Donk ve Nagatomo ile birlikte mutlaka Denayer’in de takımda kalmasını istemişti. 2 yıldızda işlem tamamlandı ancak Denayer konusu hala çözüme kavuşmadı. Belçikalı stoper Galatasaray’a 3. kez gelmeyi çok istiyor hatta bu konuda kulübü Manchester City’ye baskı yapıyor. Ancak İngilizler, 1 sene sözleşmesi kalan Denayer’i öncelikle satmaya çalışıyor. Gelecek teklifleri bekliyor. Eğer cazip bir öneri sunulmazsa, Galatasaray’ın teklifi değerlendirilecek. (Sporx)
Foto: AJANSLAR
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Galatasaraylılar dikkat! Transfer listesinde yer alan Ahmed Musa, Badou Ndiaye ve Jason Denayer konusundaki son gelişmeleri muhabirimiz Ali Naci Küçük aktardı. İzlemek için videoya tıklayınız...