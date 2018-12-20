G.Saray'da transferi onlar yapacak! Flaş gelişme...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet, Depo Photos
20 Aralık 2018 - 10:34,
G.Saray'da transferi onlar yapacak! Flaş gelişme...
Ocak ayında nokta transferler yapmak isteyen Galatasaray’da bunu karşılayacak geliri öncelikle Maicon ve Mariano yaratacak!
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/14
UEFA’nın finansal fair play kriterleri kapsamında getirdiği bonservis kısıtı nedeniyle gelir elde etmeden transfer yapamayacak olan sarı kırmızılı kulüpte, Fatih Terim’in istediği takviyelerin gerçekleşmesi adına Maicon ile Mariano’nun ayrılığı gündeme geldi. Öncelikle iki Brezilyalı oyuncudan elde edilecek gelirle Galatasaray yönetimi, Ocak ayında Terim’in istediği takviyeleri gerçekleştirmeyi planlıyor.
2/14
Peki bu karar neden alındı? İşte nedenleri:
3/14
1-Maicon’un rotası Brezilya
İlk 11’deki formasını Ozan Kabak’a kaptıran Maicon’un ülkesine dönmesi gündeme geldi. Eşi Ursula ile boşanma aşamasında olan ve psikolojik açıdan yaşadığı zor günler nedeniyle 1 ay önce anne ile babasını İstanbul’a getirten Maicon’un ailesinin halen Türkiye’de olduğu öğrenildi. Oğullarını yalnız bırakmak istemeyen Roque ailesinin de Maicon’un ülkesine dönmesini istediği belirtildi.
4/14
Maicon’un düşüş göstermesi de Ocak ayında gözden çıkarılacak ilk oyuncu haline gelmesine neden oldu. Al Hilal’e transferi ağustos ayında son anda yatan Maicon’un, Ocak’ta ailesi ile birlikte ülkesine dönme ihtimalinin olduğu öğrenildi.
5/14
Brezilya’da halen önemli piyasası olan Maicon’a eski kulüpleri Cruzeiro, Sao Paulo ve aynı zamanda Internacional’ın talip olduğu, Galatasaray’ın da transfere onay vermeye hazır olduğunu ilettiği öğrenildi.
6/14
2- Mariano için teklif bekleniyor
Brezilya basını son günlerde sıkça Mariano’nun Flamengo’ya transferini manşetlerine taşıyor ve bu transfer için “Yüzde 99.9 bitti” ifadesi kullanılıyor.
7/14
Galatasaray’ın başarılı sağ bekine menajeri aracılığı ile gelen 2.5 milyon Euro’luk bir teklif var ancak kulübe resmi bir öneri ulaşmış değil. Sarı kırmızılılar, Flamengo Kulübü’nden resmi teklifin ulaşması halinde pazarlık masasına oturacak. Galatasaray’ın Mariano için istediği ücret ise 3.5 milyon Euro olarak planlanıyor.
8/14
Flamengo’nun da bu talebi kabul etmesi halinde acil santrfor ve stoper takviyesi isteyen Fatih Terim’in bu ayrılığa vize vermesi bekleniyor. Linnes ile sözleşme uzatan Galatasaray’ın sağ beki Norveçli oyuncuya emanet edip Mariano’nun ayrılığına da transfer geliri nedeniyle sıcak baktığı belirtiliyor.
9/14
3- Feghouli zinciri kırdı
Daha önce satışı düşünülen oyuncular arasında ilk sıralarda yer alan Feghouli ise artık Florya’da yeni transfer konumunda!
10/14
Başta Porto ve Başakşehir maçı olmak üzere son haftalarda iyi bir oyun ortaya koyanve teknik direktör Fatih Terim’den tam not alan Sofiane Feghouli’nin, Ocak ayında G.Saray’dan ayrılma ihtimali ortadan kalktı.
11/14
Cezayirli oyuncunun gösterdiği reaksiyon, oyun-antrenman disiplinini yükseltmesi ve sorumluluk alması, ligin 2. yarısında Galatasaray’ın en önemli kozu olarak görülmesini sağladı.
12/14
Feghouli’nin menajeri Habib Antar’ın da geçtiğimiz hafta içinde İstanbul’a geldiği ve yöneticilerle pozitif bir görüşme yaptığı öğrenildi.
13/14
Premier Lig'de geride kalan haftaya damga vuran kaleci kurtarışları açıklandı...