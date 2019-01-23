G.Saray'da transfer harekatı sürüyor! İşte görüşülen 10 futbolcu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
G.Saray'da transfer harekatı sürüyor! İşte görüşülen 10 futbolcu...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, 10 futbolcuyla görüşme halinde olduklarını açıkladı...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/14
Transfer görüşmeleri için Dubai'ye giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, İstanbul'a dönüşte önemli açıklamalarda bulundu. Atatürk Havaalanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Albayrak, 10 futbolcu ile görüşme halinde olduklarını belirtti.
2/14
Abdurrahim Albayrak, "10 futbolcu ile diyalog halindeyiz. Bu oyunculardan 2-3 tanesini renklerimize bağlayacağız." ifadelerini kullandı. İşte Galatasaray'ın transfer listesinde olan o 10 isim...
3/14
ALAN CARVALHO
İki forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da ilk hedef Alan Carvalho. Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklamada, Alan ve kulübü ile her konuda anlaşma sağlandığını belirtti. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.
4/14
PATO
Galatasaray transfer görüşmelerini sürdürdüğü ikinci isim ise Brezilyalı yıldız Pato. İkinci başkan Albayrak, Dubai'de sürdürdüğü transfer çalışmalarında Pato ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmeye dair detay paylaşmayan Albayrak, yıldız golcünün kulübüyle ilgili halletmesi gereken problemleri olduğunu ve zamana ihtiyacı olduğunu söylemekle yetindi.
5/14
BENJAMIN TETTEH
Galatasaray'ın alternatifleri arasında olan genç forvet ile görüşmelerin sürdüğü, bonservisi konusunda ufak pürüzlerin olduğu belirtildi.
6/14
ADEBAYOR
Medipol Başakşehir'de forma şansı bulamayan ve Demba Ba'nın transferiyle gitmesine kesin gözüyle bakılan Togolu yıldızın Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ın da gündeminde olduğu iddia edildi.
7/14
DIVOCK ORIGI
Liverpool'un 23 yaşındaki oyuncusu Origi'yi de takibe alan Galatasaray yönetimi, forvet transferlerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı genç oyuncunun kiralanması konusunda hamle yapacak.
8/14
GREGORIE DEFREL
Forvet transferi konusunda hüsran yaşamak istemeyen sarı kırmızılı camia, alternatifler arasına Defrel'i de ekledi. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Galatasaray, Roma'nın Sampdoria'ya kiraladığı Gregorie Defrel'in durumunu sordu.
9/14
SZALAI
Galatasaray'da son olarak Hoffenheim forması giyen 31 yaşındaki Macar forvet Adam Szalai de gündeme geldi. Tecrübeli forvet bu sezon forma giydiği 23 karşılaşmada 4 gol, 2 asist ile oynadı. Adam Szalai'nin Hoffenheim ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
10/14
VAGNER LOVE
Sezon başında da Galatasaray ile adı anılan; ancak son anda yaşanan ufak pürüzler nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Vagner Love, son çare olarak görülüyor.
11/14
ZAPATA
Galatasaray, Milan'da forma giyen Cristian Zapata için teklif yaptığı iddia edildi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Kolombiyalı yıldız için Fatih Terim'in Gattuso ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
12/14
MANGALA
Savunma hattına kalıcı çözüm bulmak isteyen sarı kırmızılı ekip, Manchester City'de forma şansı bulamayan Mangala'yı gündemine aldı. Aslan sezon sonu sözleşmesi sona erecek futbolcuyu bedelsiz kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor.
13/14
Albayrak'tan Alan ve Pato açıklaması!
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Dubai dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Albayrak, "Galatasaray transfer yapacak, 10 tane futbolcu ile konuşuyoruz" dedi.