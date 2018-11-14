G.Saray'da sürpriz ziyaret! Fatih Terim...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Akşam saat 21.00’de sıcağı sıcağına ziyaret ile gönül kırıklığına perde çekildi!
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Galatasaray Kulübü’nde önceki gün sıcak saatler yaşandı.
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Başkan Mustafa Cengiz’in düzenlediği basın toplantısı ve açıklamaları, sarı kırmızılı kulüpte, hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Gecenin finalinde Galatasaray yönetiminin tam kadro teknik direktör Fatih Terim’in evine yaptığı ziyaretle ortaya çıkabilecek bir gönül kırıklığına set çekildi. İşte Galatasaray’da yaşanan sıcak saatler vedetayları…
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Camiada farklı yorumlar
Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili basın toplantısı düzenleyen Başkan Mustafa Cengiz’in açıklamaları camiada farklı yorumlara neden oldu. Herkesin sert bir çıkışa imza atmasını beklediği Cengiz’in, özellikle Fenerbahçe Kulübü’nün Fatih Terim ve Hasan Şaş’ı kastederek ‘Kabadayı’ ifadesi kullanmasına sessiz kalması G.Saray camiasından büyük tepki almıştı. F.Bahçe’nin resmi sitesinden yaptığı açıklamadaki ‘Kabadayı’ göndermesinin ardından pazar günü de yönetici Semih Özsoy, bir çıkışa daha imza atıp “Kabadayılık yapanların kabadayılık yapmasının bir ayıbı yok da, ‘kabadayı’ demenin mi bir ayıbı var? Biz her lafımızın arkasındayız. Kim ne hak ediyorsa üzerine alsın” demişti.
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Hemen harekete geçtiler
Önceki gün düzenlediği basın toplantısında Başkan Cengiz’in, Özsoy’un bu açıklamalarına "Susma hakkımızı kullanıyoruz” demesi yeni eleştirilere yol açtı. “Kabadayı” ifadesi kullanılan Terim ile teknik heyetin, başkan Cengiz tarafından yeteri kadar savunulmadığı görüşü camiada öne çıktı. Cengiz’in bu sözlerine Terim’in de şaşırdığı ve yadırgadığı bilgisi alındı. Tecrübeli hoca, dostlarına bu açıklamalarla ilgili sitemde bulundu. Ve Terim önceki gün sinüzit operasyonu olduktan sonra evine geçti. Ardından da Cengiz ve yönetimi, olası bir gönül kırıklığına engel olmak adına harekete geçti.
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Önce röportaj, sonra ziyaret
İlk olarak Başkan Cengiz’in geçen hafta ‘Kabadayı’ ifadesi ile ilgili Almanya’da TRT’ye verdiği ve Terim’i de savunduğu sert röportaj kulübün sosyal medya hesabından 'Görülen lüzum üzerine hatırlatma’başlığı ile paylaşıldı.
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Cengiz akşam saatlerinde bir adım daha atarak, saat 21.00’de 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal ve Genel Sekreter İlber Aydemir ile birlikte Fatih Terim’i Tarabya’daki evinde ziyaret etti. Cengiz, bir süre sohbet ettiği Terim’e, “Ne sizin, ne de G.Saray’ın hakkını yediririz. Bunun için sonuna kadar mücadele veririz. Bizim aramıza girmelerine, G.Saray’ın huzurunu bozmalarına izin vermeyiz” diyerek tecrübeli hocanın gönlünü aldı.
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"Çifte standart nedeniyle TFF Hukuk Müşavirliği'nin istifasını bekliyorum ya da değişmesini bekliyorum"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde gündeme dair açıklamalarda bulunmuştu...