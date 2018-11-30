G.Saray'da operasyon! Tam 9 yıldız...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'da ara transfer ve sezon sonunda takımdan ayrılacak isimler belli oldu.
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Sarı kırmızılı takımda büyük operasyon için start verildi.
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Lokomotiv deplasmanında 2-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'nde tur umutlarını kaybeden Galatasaray'da sinirler gergin... Fatih Terim yaptığı açıklamada "Bize Ocak ve Haziran'da sabır gösterin. İstenilen takım oluşturacağız" diyerek operasyon sinyali vermişti.
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Tecrübeli hoca, takımda birçok ismin biletini kesmeye hazırlanıyor. Terim'in öncelikle sezon başından bu yana yıldızının barışmadığı Maicon, Eren Derdiyok ve Feghouli'yi gözden çıkardığı öğrenildi.
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Başarılı teknik adam ayrıca bekleneni veremeyen Belhanda'ya da soğuk bakıyor. Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Selçuk İnan ve Sinan Gümüş'e de 'güle güle' denilecek.
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Everton'dan büyük umutlarla kiralanan Onyekuru ile de yeni sezonda devam edilmesi düşünülmüyor. Ayrıca son iki ayda büyük bir düşüş yaşayan Rodrigues için gelen teklifler de değerlendirilecek.
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Bu oyunculardan bazılarıyla Ocak ayında, bazıları ile de sezon sonunda yollar ayrılacak. Yapılacak kadro operasyonunda transferler de büyük önem taşıyor. Gözler, Fatih Terim'in ilk olarak devre arasında istediği forvet ve stoper takviyelerine çevrilmiş durumda.
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Tecrübeli hoca, kesinlikle transfer istediğini her seferinde dile getiriyor. İşte Galatasaray'dan ayrılması beklenen isimler:
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AHMET ÇALIK
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EREN DERDİYOK
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MAİCON
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SİNAN GÜMÜŞ
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ONYEKURU
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FEGHOULİ
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BELHANDA
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SELÇUK İNAN
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RODRİGUES (Sabah)
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"Galatasaray'da oynamanın önemli olduğunu herkes bilmeli"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0'lık Lokomotiv Moskova mağlubiyeti sonrası, kötü oynayan oyunculara net mesaj göndermişti...