Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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G.Saray'da işler karıştı! Kimse beklemiyordu büyük sürpriz...
Galatasaray'da taraftarından kulüp üyesine kadar herkes yeni santrforun yolunu gözlerken ve yönetim Brezilyalı Alan Carvalho’nun transferi için uğraşırken, sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Garry Rodrigues’i 10 milyon 250 bin dolara satın alan Al Ittihad Kulübü, uzun süredir peşinde olduğu Younes Belhanda’yı da ikna etmeyi başardı. Daha düne kadar Galatasaray’dan ayrılmayı düşünmediğini ifade eden Faslı futbolcu, bu kez tam tersi bir tutum sergilemeye başladı.
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Bonservis pazarlığı başladı
Belhanda’nın bonservisi için 7 milyon Euro öneren ve bu rakamın üstüne çıkabileceğini bildiren Alİttihad, futbolcuya yaptığı teklifi de artırdı. Suudi Arabistanlı yöneticiler, yıllık net 4 milyon Euro olan tekliflerini 5.5 milyon Euro’ya çıkarınca Belhanda fikir değiştirdi. 28 yaşındaki oyuncu Al İttihad’a gitmek istediğini bildirdi ve Galatasaray, Al Ittihad ile mecburen bonservis pazarlığına oturdu. Dün yaşanan bu gelişmeler sarı kırmızılı kulüpteki hesapları tam anlamıyla alt üst etti:
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Orta sahaya transfer şart
Teknik direktör Fatih Terim, Fransa’nın Nice ve Monaco takımlarının da talip olduğu Belhanda’nın gitmesini hiçbir şekilde istemiyordu. Al İttihad’ın daha önce sunduğu 5 ve 7 milyon Euro’luk tekifler de bu nedenle reddedilmişti. Terim’in böylesine önem verdiği bir futbolcunun takımdan ayrılacak olması planları alt üst etti. Belhanda’nın gitmesi halinde Galatasaray’ın orta sahada bu oyuncunun özelliklerine sahip bir transfer yapması kaçınılmaz oldu.
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Alan için bonservis ödenecek
Sezonun ikinci yarısı bugün Boluspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçıyla resmen başlamışolmasına rağmen, aylardır beklenen santrfor transferi hâlâ yapılamadı. Yönetim Alan Carvalho’yu cumartesi günkü A.Gücü maçına yetiştirmeyi hedeflerken, Çin kulübü Guangzhou Evergrande futbolcunun alacaklarını ödedi ve bonservisi üzerinde yeniden hak sahibi oldu. Galatasaray, sözleşmesi sezon sonu bitecek Alan’ı bir miktar bonservis bedeli ödeyip getirecek.
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Terim’in hamle şansı azaldı
Fatih Terim sezon içerisinde Belhanda’nın sakatlandığı dönemde bu oyuncunun yerine Sofiane Feghouli’yi oynatmıştı. Ancak Terim’in artık böyle bir değişikliği rahatça yapma şansı yok çünkü Garry Rodrigues de ayrıldı. Belhanda’nın olmadığı dönemde Feghouli forvet arkası oynarken, Onyekuruve Rodrigues kanatlarda görev alıyordu. Rodrigues’in ayrılığı sonrası Feghouli’yi sağ kanada çeken Terim’in, Belhanda da gittikten sonra ne yapacağı merak konusu.