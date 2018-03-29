G.Saray'da Candan Erçetin bombası!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Spor yazarı Meriç Müldür, Galatasaray'ın Mayıs ayında yapacağı seçimli kongreyi kaleme aldı. Müldür Galatasaray hakkında sürpriz bir açıklamada bulundu.
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İşte o yazıda yer alan büyük sürpriz.
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Galatasaray’da mayıs ayında yapılacak seçim öncesi başkan adayı sayısı giderek artıyor. Dursun Özbek’i koltuktan indirip Mustafa Cengiz’in seçilmesinde katkısı olanlar üç yıllık yeni dönem için mevcut başkanın karşısında gibi. Belli ki yeni planlar var.
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Haklıdırlar belki. Önemli olan kişiler değil, Galatasaray’ın menfaati elbette. Türkiye’de futbol kirli diyoruz ya, Avrupa bizden beter. Bu işler öyle hazırlanan dosyalarla, şıkır şıkır sunumlarla olmuyor. Bu iş lobi işi. Galatasaraylılar da bu işin erbabı.. Ağır bir ceza gelmeyecek gibi görünüyor.
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Yeter ki men çıkmasın. Benim duyduğum ise bu yumuşamanın nedeninin dosyalar, sunumlar olmadığı. Devreye giren Galatasaray lobisi. Kontağı kuran da Faruk Süren. Helal olsun. Faruk Süren topa girdiyse boşa girmemiştir. UEFA’dan çıkacak karar ve bu sonuca Süren etkisi, mayıs ayındaki kongreyi de farklı şekillendirebilir.
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SEMBOLİK BAŞKAN CANDAN ERÇETİN!
Başkanlık adayları artıyor dedim ya; çok sürpriz bir isim daha duydum. Candan Erçetin... Hadi oradan diyenleri duyar gibiyim. Uzak bir ihtimal gibi görünse de camia içindeki bazı dinamikler Erçetin’in ismini gündeme taşıdı. Kendisi ile konuşulmuş. Evet de dememiş, hayır da.
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Galatasaraylılar Derneği’nin 100. yılında başkanlığını yapan, kulüp yönetim kurulunda da bir dönem yer alan Erçetin’in sembolik başkanlığı altında bir yönetim kurulu oluşturmaya yönelik nabız yoklayanlar var. Mevcut adaylar dikkate alındığında Duygun Yarsuvat kanadının ve İnan Kıraç’ın destek verebileceği konuşuluyor. Hatta “Cemal Özgörkey seçime girmezse, Mustafa Cengiz’e karşı Candan Erçetin kazanır” diyenler dahi bulunuyor. (HaberTürk)