G.Saray'da büyük operasyon!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fatih Terim bir yandan şampiyonluğu kovalarken diğer yandan da gelecek sezonun kadrosunu kafasında şekillendiriyor.
Ali Naci KÜÇÜK Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
SON GÜNCELLEME
Ali Naci KÜÇÜK Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
SON GÜNCELLEME
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Terim, mayısta takımda gençleştirme için düğmeye basacak. Terim, altyapıdan en az 4 oyuncu seçerek, yeni sezon kampına götürecek. Dış transferde de ağırlıkla genç isimler tercih edilecek. Galatasaray bir yandan 21. şampiyonluğa odaklanırken diğer yandan geleceği de planlıyor.
Ali Naci KÜÇÜK Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Teknik direktör Fatih Terim, sezon sonunda takımın yaş ortalamasını düşürmek için de düğmeye basacak. Florya’da idari, altyapı veteknik heyeti baştan aşağıya değiştiren Terim, mayısta A takım’da gençleştirmeye gidecek. Fatih Terim, 29.4 ortalamayla halen ligin en yaşlısı olan 3. takımı olan ekibine gençlik aşısı yapmak için önce altyapıdaki U19 ve U21 takımlarına yönelecek. Tecrübeli teknik adam, dış transferde de tercihini yine ağırlıkla genç isimlerden yana kullanacak.
Ali Naci KÜÇÜK Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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En son Emre ve Semih çıktı
Emre Çolak ve Semih Kaya dışında 7 senedir altyapıdan A takıma oyuncuçıkmamasının büyük bir eksiklik olduğuna dikkat çeken Terim, bu görüntüyü değiştirmek istiyor. Terim bunun için de 2011-13’tegörev yaparken büyük emek harcadığı ve dikkatleri üzerine çeken 2000 jenerasyonunda başarılı bulunduğu genç oyunculara yeni sezonda fırsat verecek.
Ali Naci KÜÇÜK Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Terim, en az 4 oyuncuyu sezon başı hazırlık kampına götürecek. Sezon sonu sözleşmesi bitecek 35 yaşındaki Hakan Balta, 37 yaşında Carrasso ve 32 yaşındaki Latovlevici ile yollar ayrılacak.
Ali Naci KÜÇÜK Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Muslera’nın hayali tekrar Lazio’ya dönmek
G.Saray’ın file bekçisi Fernando Muslera, yeniden İtalya’da oynamak istediğini söyledi. İtalyan La Gazzetta dello Sport’a konuşan 31 yaşındaki Uruguaylı, “İtalya’yı çok seviyorum. Lazio sayesinde üst seviye bir kaleci oldum. Senede 3-4 gün Roma’ya gider ve hasret gideririm. Bir gün yeniden Serie A olursa, Lazio’da oynama hayalim var. Bu gerçekleşir mi bilmiyorum. Çünkü kulübüm G.Saray’ın transferime dair bir düşüncesi bulunmuyor. Para problem değil, sadece kulübümün beni isteyip istememesi önemli. Bir kontratım var ve şu noktada bir şey söylemem doğru olmaz. Çok teklif var ama menajerim ilgileniyor” dedi.