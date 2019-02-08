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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraflar: Adem Kabayak - İHA / Kaynak: Fanatik
08 Şubat 2019 - 09:49,

G.Saray'daki ayrılığı böyle duyurdular: 9 milyon euroya bitti

Transfer döneminde büyük hareketliliğin yaşandığı Galatasaray'da sıcak gelişme...

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Ara transfer dönemi kapandı; ancak Galatasaray’daki operasyon henüz tamamlanmadı.

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Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim’in sezon sonuna kadar takımda kalmasını istediği Younes Belhanda için Araplar’la anlaşma sağladı.

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Fas medyasının iddiasına göre, Suudi Arabistan kulübü Al İttihad ile Galatasaray arasında 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında mutabakat sağlandı.

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Belhanda’nın bu anlaşmadan yıllık 5 milyon euro kazanacağı da haberin detayları arasında yer alıyor.

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Bu iddia, Galatasaray’a yakın kaynaklar tarafından da doğrulanıyor.

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Hatta Cim Bom’un, Belhanda’nın yerine gelecek ismi bile belirlediği ortaya çıktı.

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Fatih hocanın kadrosunda görmeyi çok istediği, Kasımpaşa’nın yıldızı Trezeguet, yüksek ihtimalle sezon sonunda sarı-kırmızılı formayı giyecek.

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Diagne operasyonu sırasında da transferi gündeme gelen 24 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu, bütçe yetersizliği sebebiyle sezon sonuna bırakılmıştı.

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Transferin son gününde Galatasaray’a imza atmak için Kasımpaşa yöneticilerine rest çeken Trezeguet’ye, kulübü tarafından sezon sonu için söz verildiği ifade ediliyor.

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Sarı-kırmızılıların da Kasımpaşa ile el sıkıştığı, ancak bonservis detayının henüz konuşulmadığı bildirildi.

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