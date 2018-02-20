YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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"G.Saray'a transfer yasaÄŸÄ±" iddiasÄ±na ilk cevap!
Galatasaray'da bugÃ¼n gÃ¼ndeme bomba gibi bir haber dÃ¼ÅŸtÃ¼... Ve o haberle ilgili flaÅŸ bir aÃ§Ä±klama geldi.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Sivasspor ve KasÄ±mpaÅŸa maÄŸlubiyetleriyle zirve yarÄ±ÅŸÄ±nda aÄŸÄ±r darbe yiyen Galatasaray'da gÃ¶zler 9 Mart'ta yapÄ±lacak UEFA gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine Ã§evrildi... DÃ¼n ise HabertÃ¼rk'te Fatih AltaylÄ±'nÄ±n yazÄ±sÄ±ndaki bir iddia ortalÄ±ÄŸa bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼... AltaylÄ±, Galatasaray'a aÄŸÄ±r bir cezanÄ±n kapÄ±da olduÄŸunu ima ederek sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±arÄ±n, UEFA'dan transfer yasaÄŸÄ± cezasÄ± almasÄ±nÄ± beklediÄŸini ifade etti... Ä°ÅŸte AltaylÄ±'nÄ±n yazÄ±sÄ±ndaki o bÃ¶lÃ¼m...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- 9 Mart'ta UEFa heyetiyle bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme var. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸme sÄ±rasÄ±nda yapÄ±lan bir anlaÅŸma var. Zarar 30 milyonda sabitlenecekti. Dursun Ã–zbek'in dediÄŸi rakam 100 milyon Euro seviyesine yaklaÅŸmÄ±ÅŸ durumda. Ä°ki misliye fazla Ã§Ä±kardÄ±. E noluyo kardeÅŸ? UEFA'ya verdiÄŸin sÃ¶zÃ¼ tutmadÄ±n. Galatasaray diyemez ki, 'bu eski yÃ¶netim'. UEFA buna bakmaz ki! Eski yÃ¶netim sÃ¶zÃ¼ tutmadÄ±ysa 'tutmadÄ± kardeÅŸim' oluyor. OlmasÄ± beklenen ilk ceza, transfer yasaÄŸÄ± olabilir ki buna ben kesin bir gÃ¶zle bakÄ±yorum. ArkasÄ±ndan da Avrupa'dan men gelebilir. ArkadaÅŸlarÄ±mla konuÅŸtuÄŸumda ÅŸunu sÃ¶ylÃ¼yorum. UEFA'ya iyi niyetle gidilmeli. BunlarÄ± alÄ±p, satacaÄŸÄ±m diyip doÄŸru dÃ¼zgÃ¼n bir planla gidilmeli. UEFA'ya gidip, 'bu planÄ±n iÅŸleyiÅŸiyle ilgili sizin Ã¶nereceÄŸiniz bir ÅŸirketle Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m. Oradan bir yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi atayÄ±n' denilebilir.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Ortaya dÃ¼ÅŸen bu iddianÄ±n ardÄ±ndan Galatasaray BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz de Jeunesse Global ile imzaladÄ±klarÄ± sponsorluk anlaÅŸmasÄ±nda sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. Ve Cengiz bu konuyla ilgili ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- AÃ§Ä±k ve ÅŸeffaf olma sÃ¶zÃ¼ verdik. Biz UEFA konusunda mali aÃ§Ä±dan iyi deÄŸiliz. Bunu kimseden saklayamayÄ±z. GeldiÄŸimiz gÃ¼nden bu yana FFP konusunda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Son gÃ¼nlerde mesaimizin yarÄ±sÄ±nÄ± buna harcÄ±yoruz. Federasyonumuz da bu konuda bize yardÄ±mcÄ± olacak. FFP'de biz TÃ¼rk takÄ±mlarÄ±nÄ±n iÃ§inde bulunduÄŸu durumun UEFA tarafÄ±ndan anlayÄ±ÅŸla karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± bekliyoruz. 9 Martâ€™taki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye bizzat ben gideceÄŸim. Ve sunumu en iyi ÅŸekilde yapacaÄŸÄ±z.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Taraftardaki tepkiyi biliyorum, camiadaki tepkinin farkÄ±ndayÄ±m. Fakat burasÄ± TÃ¼rkiye. Maalesef bu Ã¼lkede mÃ¼tevazi gÃ¶rÃ¼lmeyin gerÃ§ek sanarlar diye bir sÃ¶z var. Siz ne kadar efendi olursanÄ±z olun bu maalesef yanlÄ±ÅŸ deÄŸerlendiriliyor.Bu arada GalatasaraylÄ± yÃ¶neticiler de bu soru karÅŸÄ±sÄ±nda "UEFA'dan ceza gelmez" diyemedi.Â