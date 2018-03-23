G.Saray'a tarihi para! Kasa doluyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sarı kırmızılı kulübü, içinde bulunduğu borç sarmalından kurtarmaya çalışan Mustafa Cengiz yönetimi, sermaye artırımı sonrası gelecek 145 milyon TL ile rahat bir nefes alacak. Bu para, başta futbolcuların alacakları olmak üzere birçok kalemde kullanılacak.
Ali Naci KÜÇÜK
SON GÜNCELLEME
Ali Naci KÜÇÜK
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SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK), Galatasaray’ın sermaye artırımı için yaptığı başvuruyu kabul etti. Buna göre şirketin sermayesi 108 milyon TL’den 540 milyona çıkarılırken, kulübün kasasına 145 milyon TL girmiş olacak. Göreve geldiği günden bu yana kulübü, içinde bulunduğu borç sarmalından çıkarmaya çalışan başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, elde edilecek bu parayla rahat bir nefes alacak.
Ali Naci KÜÇÜK
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G.Saray 145 Milyon TL'yi şu şekilde kullanacak:
1-FUTBOLCULARA 58.5 MiLYON TL
SÜPER Lig’de liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluğun en güçlü adayı olarak görülen futbol takımının alacakları ödenecek. Göreve geldiği günden bu yana futbolculara birkaç kez ödeme yapıp, geçmişten kalan alacakların büyük bölümünü eriten yönetim, nisan ayı içinde 12 milyon Euro (58.5 milyon TL) daha verip, tüm borçları sıfırlayacak.
Ali Naci KÜÇÜK
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2-SAO PAULO KULÜBÜ’NE 1 MiLYON EURO
SEZON başında Sao Paulo Kulübü’nden alınan Maicon’un bonservis bedelinin gecikmiş taksiti ödenecek. Brezilya kulübü, 2 milyon Euro’luk taksitin ödenmemesi nedeniyle FIFA’ya şikayet etme tehdidinde bulunmuş, yönetim 1 milyon Euro’yu verip, geri kalan 1 milyon Euro’yu nisan ayına erteletmişti. Ayrıca, günü gelen diğer bonservis ödemeleri de yapılacak.
Ali Naci KÜÇÜK
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3-MENAJERLERiN PARALARI VERiLECEK
20 Ocak’ta Galatasaray Kulübü Başkanlığı’na seçilen Mustafa Cengiz’i en çok uğraştıran sorunlardan biri, futbolcu menajerlerine olan birikmiş borçlar. 2011 yılından bu yana ödenmeyen borçlar artık on milyonlar seviyesine ulaşırken, bazı menajerler mahkeme yoluna başvurdu.145 milyon TL’nin bir bölümü bu borçlara aktarılacak.
Ali Naci KÜÇÜK
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4-BASKETBOL, VOLEYBOL VE PERSONEL
GÖREVE geldikten sonra basketbol ve voleybol şubelerinin geçmişe dönük borçlarının önemli bir kısmını ödeyen sarı kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde bu branşlara bir miktar daha para aktaracak. Ayrıca, Galatasaray Kulübü’nde görev yapan tüm personelin nisan ayı maaşları ve diğer hak edişleri birinci gün hesaplarına yatırılacak.