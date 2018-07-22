G.Saray'a sezon öncesi şoku! 4 futbolcu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sarı kırmızılı kulüp yeni sezon hazırlıklarını devam ettirirken Fatih Terim ve teknik heyeti düşündüren futbolcular...
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
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Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
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Sarı kırmızılı kulüp yeni sezon hazırlıklarını devam ettirirken Fatih Terim ve teknik heyeti düşündüren futbolcular...
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
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İşte Galatasaray'ın kamp özeti;
Rodrigues, mayıs ayında nerede bıraktı ise oradan devam etti. Rüzgar gibiydi.
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
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Donk, idmanlara ilk gelip en son çıkan futbolcuydu.
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
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Fernando, bu takımın en önemli temel taşı olduğunu yine gösterdi. Futbolcu satmadan transfer yapamayacak olan G.Saray’da vazgeçilemeyen üç isim var. Bunlar; Muslera, Fernando ve Rodrigues. Bu isimlerin dışındaki her futbolcu satılabilir.
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
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HAYAL KIRIKLIĞI LiSTESiNDE 3 iSiM VAR
‘Küstüm, oynamıyorum’ der gibi'
Maicon, en formsuz isimdi. Serdar Aziz olmayınca tüm defoları ortaya çıktı!
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
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Gomis, adeta ‘küstüm, oynamıyorum’ havasındaydı. İsteksiz ve verimsizdi. Sanki kafası G.Saray’dan istediği zamda kalmış gibiydi.
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
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Eren, ne yazık ki ihtiyaç duyulduğunda yine ortada yok. Gomis formsuz iken herkes Eren’den patlama bekledi ama olmadı.
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
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UMUT VERENLER
Sinan Gümüş
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
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Henry Onyekuru
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
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Carole kendisine kulüp arayacak
şansı kalmayan tek isim Lionel Carole. Aslında Fatih Terim ondan bir ışık bekledi. UEFA ile yapılan anlaşma nedeniyle transferde eli kolu bağlı olan sarı kırmızılılar, “Carole iyi oynarsa sol bek transferinden kurtulmuş oluruz” diye düşünüyordu. Fakat Fransız futbolcu beklentilerin çok altında kaldı. Kısa süre içinde kendisinden kulüp bulması istenecek.
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
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Sonuçta G.Saray’ın mevcut 14-15 kişilik kadrosuyla 3 kulvarı birden götürmesi mümkün değil. Dolayısıyla Terim’in dediği gibi; transfer şart.