G.Saray'a büyük piyango! Tam 7 futbolcu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Galatasaray'da futbolcular da her geçen gün değerlerini katlıyor.
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Sarı kırmızılı takımı mutlu sona koşturan futbolculardan tam 7 tanesine ise cazip teklifler var... İşte, Galatasaray'da peşinde koşulan o yıldızlar...
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Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Maicon, Fernando, Sofiane Feghouli, Mariano ve Bafetimbi Gomis gibi isimleri sezon başında 38.5 milyon Euro karşılığında transfer eden Cimbom, sadece devre arasında Ndiaye transferinden 16 milyon Euro kasasına koymuştu. 7.5 milyon Euro'ya transfer edilen Ndiaye, değerinin iki katından fazlası bir bedelle Stoke City'nin yolunu tuttu.
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Yaz dönemi için transfer hazırlıkları yapan birçok kulüp sarı-kırmızılı takımın diğer yıldızlarını da takibe aldı. Ligde 27 haftada 27 gol, 5 asistlik performans sergileyen Bafetimbi Gomis, Amerika ve Çin takımlarının dikkatini çekti.
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Ligde 27 haftada 27 gol, 5 asistlik performans sergileyen Bafetimbi Gomis, Amerika ve Çin takımlarının dikkatini çekti. 25 maçta 15 gole direkt katkı sağlayan Feghouli İspanyol, Fernando ve Mariano Brezilya ekiplerinin gözdesi... Rodrigues'e İngiliz ekiplerinden şimdiden teklif gelmeye başladı.
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Şampiyonluğa kilitlenen Galatasaray yönetimi, transfer tekliflerine kulaklarını tıkarken gelen teklifler yüksek olmadığı sürece değerlendirmeye almama kararı aldı. Galatasaraylı futbolcular için istenecek rakamların transfer edildikleri bedelin en az iki katı olacağı belirtiliyor.
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Başkan Mustafa Cengiz, Rodrigues'e transfer tekliflerini olduğunu açıklamış ve "İngiltere'de orta sıralarda yer alan bir takımın sağ beki bile 30 milyon Euro'ya gidiyor. Rodrigues'i ucuza bırakmayız" ifadesini kullanmıştı. Öte yandan yıldız futbolcuya, West Ham'ın talip olduğu ve 12 4 milyon euro'luk bir teklif yaptığı belirtilmişti. (Fotomaç)
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