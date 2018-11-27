G.Saray'a büyük müjde! Forvet...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da adaylar arasında yer alan yıldız futbolcu açıklamalarda bulundu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/6
İşte o açıklamalar
2/6
Son dönemde adı sıkça Galatasaray ile anılan Facundo Ferreyra'dan heyecanlandıran bir açıklama geldi. 10. Haftası geride kalan Portekiz Ligi'nde 3 maçta forma şansı bulabilen Arjantinli golcü, yaptığı açıklamada, "Benfica'da mutlu değilim. Ocak'ta ayrılmak istiyorum" sözleriyle Galatasaray'a sıcak mesaj gönderdi. Benfica ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan ve gemileri yakan Ferreyra için yönetimin, Portekiz ekibinin kapısını çalması bekleniyor. 27 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde bedelsiz kadroya katılmıştı.
3/6
UKRAYNA'DA YILDIZLAŞTI
Facundo Ferreyra, Banfield, Velez Sarsfield, Shakhtar Donetsk, Newcastle United (K) ve Benfica formaları giydi. Özellikle 4 sezon forma giydiği Ukrayna liginde attığı gollerle parladı.
4/6
FERREYRA'DAN 93 GOL 16 ASİST
Sezon başında da Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemine giren Arjantinli yıldız, kariyeri boyunca çıktığı 212 maçta 93 gol atmayı başarırken 19 da gol pası verdi.
5/6
İTALYA'DAN İKİ İDDİA!Galatasaray'ın Dominic Solanke ve Divock Origi'yle ilgilenmesine İtalyan basını da yer ayırdı. Calciomercato, sarı-kırmızılı ekibin, Liverpool'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncular Dominic Solanke ve Divock Origi'nin peşine düştüğünü yazdı.
6/6
Liverpool'da tecrübeli golcülerin arkasında kalan bu ikiliden en az birinin devre arasında kiralık gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.