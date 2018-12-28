G.Saray'a büyük müjde! Alex Telles...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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2014 ile 2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen Brezilyalı oyuncu Alex Telles'ten Galatasaray'a transfer müjdesi geldi.
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Galatasaray'ın 2014'ün Ocak ayında 6,15 milyon Euro bonservis bedeliyle Brezilya ekibi Gremio'dan transfer ettiği Brezilyalı oyuncu Alex Telles 2015-2016 sezonunda Inter'de kiralık olarak forma giydi ve 2016 yazında Porto'ya 6,5 milyon Euro karşılığında transfer oldu.
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Portekiz ekibiyle 3. sezonunu geçiren ve takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Telles, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.
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Portekiz merkezli spor sitesi Daily Record'un haberine göre Real Madrid, Alex Telles'i gündemine aldı.
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Haberde İspanyol devinin; Brezilyalı yıldızı Marcelo'nun takımdan ayrılma kararı alıp almayacağına bakmaksızın 26 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak için girişimlere başlayacağı ve oyuncunun 40 (241 milyon TL) milyon Euro tutarındaki serbest kalma bedelini karşılayacağı belirtildi.
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Bu transferin resmiyet kazanması halinde Telles'in satış tutarının %10'unu alacak olan Galatasaray'ın kasasına 4 milyon Euro (24 milyon TL) girecek.
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Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao yönetimindeki Porto'nun vazgeçilmez oyuncularından biri olan Telles bu sezon, tamamı ilk 11'de olmak üzere, çıktığı 24 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.
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Manchester City üst üste 2. kez mağlup oldu!
Premier Lig'de geçtiğimiz hafta evinde Crystal Palace'a yenilen Manchester City, 19. hafta maçında King Power'da Leicester City'ye de mağlup oldu. City lider Liverpool'un 7 puan gerisine düştü...