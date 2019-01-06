G.Saray'a bir darbe daha! Yıldız futbolcu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da henüz resmi bir imzayla takıma oyuncu transfer edilemezken takım içi dengelerde de değişiklikler yaşanıyor.
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Ayrılıklara sahne olan sarı kırmızılıları şimdi de Nagatomo sancısı tuttu. İşte o gelişme...
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Afrika Uluslar Kupası kış aylarında düzenleniyor ve takvimi kıtanın liglerinin takvimiyle çakışıyordu. Milli takımlarına giden bir çok oyuncu, kulüplerinin liglerdeki maçlarını kaçırıyordu. Afrika Uluslar Kupası artık yaz aylarına alındı ve bu dert bitti. Ancak bu sefer karşımıza Asya Kupası çıktı.
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TURNUVA 1 AY SÜRECEK
Kıtanın en iyi milli takımlarının karşı karşıya geleceği dev organizasyon başlıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuva, yaklaşık 1 ay boyunca sürecek. 1 Şubat'taki final maçıyla sona erecek Asya Kupası'na, futbol hayatlarını Türkiye'de sürdüren futbolcular da gidecek. Galatasaraylı oyuncu Yuto Nagatomo bunlardan bir tanesi… Japonya'nın grup aşamasındaki maçları 9 Ocak'ta başlıyor ve 17 Ocak'ta sona eriyor. Özbekistan, Umman ve Türkmenistan ile karşı karşıya gelecek Japonların grup aşamasında elenmesine pek şans verilmiyor.
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JAPONYA FİNALE ÇIKARSA...
İkinci tur maçlarının 20 Ocak, çeyrek finalin 24 Ocak, yarı finalin 28 Ocak'ta oynanacağı turnuvada Japonya finale kadar çıkması durumunda Nagatomo, Galatasaray'ın üç maçını kaçırma durumuyla karşı karşıya kalacak. Final maçı 1 Şubat'ta yerel saatle 18.00'de Abu Dabi'deki Zayed Stadyumu'nda oynanacak.
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ALANYA, GÖZTEPE, ANKARAGÜCÜ MAÇLARI
Turnuvanın favorilerinden bir tanesi olan Japonya'yı en çok zorlayacak takımlar Avustralya, Güney Kore ve İran olarak gösteriliyor. Galatasaray'ın sezonun ikinci yarısının ilk haftasında oynayacağı Ankaragücü, ikinci haftadaki Göztepe deplasmanı ve üçüncü haftadaki Alanyaspor maçlarında deneyimli futbolcu forma giyemeyecek.
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ÖMER BAYRAM MECBUREN...
Nagatomo'nun forma giyememesi halinde sezon başında transfer edilen ve beklentileri karşılayamayan Ömer Bayram, mecburi olarak forma giyecek.
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Cimbom'a Antalya'da coşkulu karşılama!
Süper Lig'in devre arası kampı çalışmaları için Antalya'ya geçen Galatasaray kafilesini, havalimanında çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, sevgi gösterileriyle karşıladı.