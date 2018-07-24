G.Saray'a Belhanda piyangosu! UEFA...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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UEFA ile yaptığı anlaşma nedeniyle transfer yapmak için oyuncu satmaya ihtiyacı olan Galatasaray'a müjde geldi...
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Fransız ve Alman basınında yer alan haberlere göre dev ekip, Belhanda transferi için harekete geçti. İşte detaylar...
Fotoğraflar: Ajans
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Faslı yıldız, Dortmund'un transfer listesine girdi. Dortmund'un başına geçen Lucien Favre'nin Nice'den öğrencisi olan Belhanda'yı istediği öğrenildi.
Fotoğraflar: Ajans
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Belhanda ile Nice'te çalışan Favre'nin transfer için yönetime talimat verdiği belirtiliyor. Dortmund'un kısa sürede resmi teklif yapacağı ve 10 milyon Euro civarında bir rakam önereceği iddia ediliyor.
Fotoğraflar: Ajans
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Teklifin hayata geçmesi halinde Galatasaray'ın 'evet' diyeceği belirtiliyor. Gelecek olan sıcak para hemen eksik bölgelere transfer için kullanılacak. Böylece teknik heyet de rahat bir nefes alacak.
Fotoğraflar: Ajans
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Bir başka iddiaya göre ise Galatasaray, Belhanda'ya karşılık Dortmund'tan Shinji Kagawa'yı isteyecek. Japon orta alan oyuncusu daha önce de Sarı-Kırmızılılar'ın transfer gündemine girmişti.
Fotoğraflar: Ajans
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Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğuna önemli katkıda bulunan Belhanda'nın Cimbom'la 3 yıl daha kontratı bulunuyor.
Fotoğraflar: Ajans
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Younes Belhanda geçen sezon tüm kulvarlarda 35 kez giydiği sarı-kırmızıl forma ile 10 asist yaparken, 3 kez de fileleri havalandırmayı başardı. (Fotomaç)
Fotoğraflar: Ajans
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Belhanda için sarı-kırmızılı takıma Dortmund'tan teklif geldi mi? Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Galatasaray'ın transfer gündemini aktardı. İzlemek için videoya tıklayınız...