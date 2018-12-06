Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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G.Saray'a Babel misillemesi... Beşiktaş büyük oynuyor!
Beşiktaş, Babel'le ilgilenen Galatasaray'a misilleme yapıyor. Siyah-beyazlıların Galatasaray forması giyen yıldız oyuncunun işini bitirmek üzere...
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Beşiktaş yönetimi bir yandan ara transfer döneminde takıma yapılacak takviyeler için mesai harcarken, bir yandan da yeni sezon transferleri için girişimlerini sürdürüyor. Siyah beyazlılar ilk olarak, sözleşmesi bitecek olan oyuncuların yerini doldurmak istiyor. Hedefte ise bir Galatasaraylı var...
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Öncelikli düşünülen mevkilerin başında da sol kanat geliyor. Sezon sonu anlaşması bitecek olan Ryan Babel'in yerine genç ve dinamik biri oyuncu aralan Kara Kartalların, Hollandalı yıldızla ilgilenen Galatasaray'ın sol kanadında kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru için düğmeye bastığı ifade edildi.
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İngiliz Eklipse Sports Radio'da yer alan iddiaya göre Beşiktaş yönetimi Cenk Tosun'un transferi sırasında iyi ilişkiler kurduğu Everton'lı yöneticilere, G.Saray'ın 800 bin euro bedelle kiraladığı Onyekuru'nun durumunu sordu.
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Everton'dan gelen cevabın "Şu an için G.Saray'ın bir uzatma talebi olmadı, görüşebiliriz" olduğu belirtildi.
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Beşiktaş'ın Henry Onyekuru'yu takımdan ayrılacak olan Babel'in yerine transfer edeceği, Bayern'in bir süredir izlediği ama beğenmediği Nijeryalı oyuncunun da Türkiye'de kalmaktan mutlu olduğu iddia edildi.
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Eupen'de 60 maçta attığı 30 gol ve yaptığı 11 asistle dikkat çeken Onyekuru, Everton'a transfer oldu. Buradan Anderlecht'e kiralanan Nijeryalı yıldız 28 maçta 10 gol attı. Sezon başında G.Saray'a kiralanan Onyekuru'nun 16 resmi maçta 4 golü var.
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Sarı-kırmızılıların 800 bin euro karşığında Everton'dan kiraladığı ve Beşiktaş'ın listesine giren Onyekuru, G.Saray'dan bu sezon için 1 milyon 200 bin euro garanti para alacak.
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Nijeryalı oyuncu ayrıca, oynayacağı Süper Lig ve Avrupa maçlarında her galibiyet için 10 bin euro, Türkiye Kupası galibiyetleri için de 5 bin euro kazanacak. (Fotomaç)
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Arsenal kaçtı, ManU kovaladı!
Premier Lig 15. hafta mücadelesinde Old Trafford'ta Manchester United ile Arsenal karşılaştı. Nefesleri kesen müthiş mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi...