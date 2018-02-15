'G.Saray psikolojimi bozdu! Dava açtım...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray Odeabank’a daha önce transferi gündeme gelen 25 yaşındaki basketbolcu Bulut Altın, sarı-kırmızılıların kendisini mağdur ettiğini söyledi. “Eurocup’ta oynamayı hayal ederken bambaşka bir pozisyonda kaldım” diyen Altın, Galatasaray aleyhine hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Galatasaray için çok sert sözler... Basketbol oyuncusu Bulut Altın sarı kırmızılıları yaylım ateşine tuttu. İşte o sözler:
Fotoğraflar: Arşiv
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Anadolu Efes altyapısında yetiştim. Profesyonel olduktan sonra Türk Telekom, Eskişehir Basket, Kayseri, Samsun BŞB ve Muğla Ormanspor’da oynadım. Genç Milli ve Ümit Milli Takım sporcusuyum. Bana yazın menajerim aracılığıyla temasa geçtiler. Galatasaray Odeabank yurt dışı kampına gitti. Erman Kunter, benim gibi bir oyuncuya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Daha sonra antrenmana başladım. Galatasaray’ın transfer yasağı olduğu için resmi sözleşmeyi imzalayamadım.
Fotoğraflar: Arşiv
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Bana, transfer yasağının 1-2 hafta gibi süreçte kalkacağını söylediler. Süreç uzadı, 1,5 – 2 ayı buldu. Ben yine anlaşacağımı beklerken, Can Topsakal ve Ömer Yalçınkaya bana beni istemediklerini söyleyerek imza attırmadılar. Bana bu süreçte gelen teklifleri reddetmiştim. TBL takımlarından teklifler geldi. Galatasaray istediği için de başka kulüpler beni transfer etmeye yanaşmadı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Bu süreç beni çok olumsuz etkiledi. Psikolojimi etkiledi. Bana yaptıkları şey geleceğimi etkiledi. Beni o sürede zaten sigortasız çalıştırdılar. Galatasaray beni mağdur etti. Ara transfer dönemini de bekledim. Galatasaray beni mağdur ettiği süre belli. Kasım’da böyle bir şey oldu. Herkes kendi kadrolarını kurdu. Galatasaray’a transfer olduğumu düşünenler başka isimlere yöneldi. Biz bir hukuki süreç başlattık. Şu anda açıkta kalmış durumdayım. Alt liglerden takımlardan teklifler geldi. Ama ben bu sene Eurocup’ta oynamayı beklerken bambaşka bir pozisyonda kaldım. Bu seneyi özel antrenman yaparak seneye öyle girmeye karar verdim. 1 sene maç yapmamış olmak beni nasıl etkileyecek onu göreceğiz.
Fotoğraflar: Arşiv
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Bu süreçten beklentim ; olması gerekendir. Hukuki bir süreç başlattık. Kararı bekliyoruz. Çok bir beklentim yok. Ama en azından bir basketbolcu olarak hakkımızı aramamız gerektiğini düşünüyorum. Kulüpler ve menajerler daha kuvvetliler. Sesimi duyurmak istedim. Ben Galatasaray ile görüşmedim, menajerim görüştü. Hepsi farklı cevaplar verdi. Doğru düzgün bir cevap da alamadık.
Fotoğraflar: Arşiv
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Galatasaray’ın beni beğenmeme durumu yok. Çünkü bana antrenmanlarda gösterdiğim performansı belirten bir teşekkür mektubu var. Eğer performansımdan memnun olmasalardı böyle bir mektup olmazdı. Ayrıca Galatasaray’daki arkadaşlar da şaşırdılar. Hepsi beni teselli etmek istedi. “Sen burada oynamayı hak ediyordun. Sana yapılan şeyi yanlış buluyorum” dediler. (Ajansspor)
Fotoğraflar: Arşiv
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Asist Cedi'den 3'lük LeBron'dan! 'King James'ten Thunder potasına tam 37 sayı. İzlemek için videoya tıklayınız...