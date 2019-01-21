G.Saray olmadı, işte yeni takımı! Demba Ba...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Demba Ba'nın adı Galatasaray ile anılıyordu. Ancak bu transfer işi yattı... Demba Ba'nın yeni takımı da belli oldu...
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Galatasaray'ın da radarında bulunan Demba Ba, menajerleri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek isteyen Sarı Lacivertli yönetim, Demba Ba ismini teknik direktör Ersun Yanal'a sundu.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de forvete Demba Ba'nın ismi gündeme geldi. Senegalli forvetin, menajerler tarafından sarı-lacivertli kulübe önerildiği öğrenilirken, son kararı teknik direktör Ersun Yanal'ın vereceği belirlendi.
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Galatasaray'ın da radarında olan Demba Ba, geçen sezonun ikinci yarısında Göztepe'de forma giymiş ve 17 maçta 5 gol, 2 asistle başarılı bir grafik çizmişti.
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Sakatlıkları nedeniyle son dönemde gözden düşen 33 yaşındaki yıldızın düzeldiği ve hazır durumda olduğu belirtiliyor. Demba Ba'nın bonservisini elinde bulunduran Çin'in Shanghai Shenhua kulübünün, oyuncuyu bedelsiz kiralamaya hazır olduğu ifade edildi.
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2014-15 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Ba, attığı goller sonrası 13 milyon euro bonservis bedeliyle Shenhua'ya gitmişti. Türkiye'ye gelmek için valizlerini topladığı öne sürülen Dembe Ba için diğer bir iddia da adresinin Galatasaray olabileceği yönünde.
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Yabancı basında tecrübeli futbolcunun Galatasaray'ın da gündeminde olduğu hatırlatılırken Türkiye'ye geldiğinde iki ekiple de görüşmeyi planladığı iddiası ortaya atıldı.
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Ersun Yanal'ın bu transfere onay vermesi ve Demba Ba'nın sarı lacivertli formayı sezon sonuna kadar giymesine kesin gözüyle bakılıyor. (Takvim)
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Demba Ba daha önce ülkemizde Beşiktaş ve Göztepe formalarını giydi. Performansıyla kalecilerin korkulu rüyası oldu.
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Ve gözler haftanın kapanış maçında!
Fenerbahçe kafilesini Bursa'da sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı...