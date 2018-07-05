G.Saray idmanında sürpriz isim! Tepki yağdı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yeni sezon için tempoyu artıran Galatasaray, hazırlıklarını son hızla sürdürüyor...
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
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Galatasaray'ın antrenmanında dikkat çeken bir isim vardı.
Fotoğraflar: Ajans
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30 Haziran'da Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Eray İşçan, yeniden Florya'ya döndü.
Fotoğraflar: Ajans
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26 yaşındaki kaleciyle ilgili resmi açıklama yapılmasa da idmana çıkması Galatasaray'la yeni sözleşme yaptığı iddialarını güçlendirdi.
Fotoğraflar: Ajans
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YILLIK 1 MİLYON LİRA
Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Eray İşçan, performansıyla taraftarın tepkisini çeken bir isimdi. Galatasaray altyapısından yetişen 26 yaşındaki file bekçi 1 milyon lira yıllık ücret alıyordu.
Fotoğraflar: Ajans
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Galatasaraylı taraftarlar Eray İşcan'ın sözleşmesinin bitmiş olmasına rağmen antrenmana katılmasına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. O paylaşımlardan bazıları şöyle:
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Galatasaraylılar dikkat! Sarı-kırmızılılar eski futbolcusu Badou Ndiaye ile her konuda anlaştı, Stoke City ile kiralık anlaşma için zemin aranıyor. Kasımpaşalı Trezeguet ise Galatasaray forması giymeye çok yakın... Cimbom'daki transfer gelişmelerini Muhabirimiz Ali Naci Küçük aktardı... İzlemek için videoya tıklayınız...