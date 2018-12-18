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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Foto: Adem KABAYEL
18 Aralık 2018 - 07:33,

G.Saray idmanında o an! Fatih Terim'i öyle görenler...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanşında Keçiörengücü ile oynayacağı maç öncesi bu akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

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Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başlarken, daha sonra pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

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Garry Rodrigues’in yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda hafif zorlanma tespit edildi. Oyuncu, günü yenilenme grubuyla yaptığı çalışma ile geçirdi. Younes Belhanda, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde saha çalışması yaptı.

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Sinan Gümüş, tedavisinin ardından salonda ve sahada özel program dahilindeki çalışmalarına devam etti. Emre Akbaba ise takımdan ayrı salon çalışmalarını sürdürdü.

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Sarı kırmızılı ekibin Keçiörengücü ile karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçı, yarın saat 20.30’da Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak.

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İdmanda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ise düşünceli oluşu ise dikkatlerden kaçmadı.

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