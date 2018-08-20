G.Saray için olay sözler! 'Çok turşu geldi ama...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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HAKAN ÜNSAL (HÜRRİYET) - Bir kez daha gördük ki Eren iyi bir yardımcı forvet olur. Eren’den sonraki problem ise Belhanda. Tıkır tıkır işleyen çarktaki kırık diş Belhanda... Birbirine bağlı hatlar arasında aparat olamayan Belhanda... Jonglörlük ile futbolculuk arasında aylardır yeteneklerini göstermesini beklediğimiz Belhanda... Artık yolun sonu. Taraftarın gözünde Cimbom’un çocuğu, sahadaki işleri ile futbolun çocuğu Emre geldi ve artık değişim zamanı. Bugüne kadar tanınan fırsatları değerlendiremedin ve şimdi devir teslim zamanı geldi.
RIDVAN DİLMEN (SABAH) - G.Saray 2'de iki yaptı, 6 puanı cebe koydu. İyi oynamadı, henüz hazır değiller. Onyekuru harika bir gol attı. Asist ve olağanüstü bir koşu, mükemmel bir aşırtma vuruş. Fatih hoca böyle oyuncuları seviyor. Genç ve çabuk bir oyuncu. Bruma, Rodrigues, bu tip futbolcuları çok beğenir. Savunma arkasına toplu, topsuz yaptığı koşular var. İnşallah bonservisini alma hakkı Galatasaray'dadır. Fernando da 'Oğuz Çetin, Sergen Yalçın pası' vererek golde asisti yaptı.
MEHMET AYAN (VATAN) - Galibiyet örtmez yaşanan futbol felaketini. Göztepe’nin maç boyu girdiği net pozisyon sayısı senden fazla ise düşünmeli! 30 dakikalık Emre hareketliliği ve Yuto’nun iyi oyunu dışında neyin iyi? Golde Onyekuru’nun ‘Tıkı’, Fernando’nun ‘Teki’... SÜPER Lig’deki ilk maçında Göktuğ’u hiç zor duruma düşüremeyen bir G.Saray... Ötesi? Yetmez... Şampiyonlar Ligi’ne hiç yetmez! Maçın tek iyi tarafı Emre’nin ‘Merkez dışında da göreve hazırım ve iyiyim!’ mesajını güçlü bir şekilde vermesi! Bu da en yakından Feghouli’yi ilgilendiriyor! Bir de kehanet... Fernando varsa, Donk uzun süre 11 göremez!
OSMAN ŞENHER (MİLLİYET) - Yeni transfer Emre Akbaba... İlk defa büyük takım forması giyiyor. Her topla buluşmasında ‘ben futbolcuyum’ diye bağırıyor. Pas veriyor, şut çekiyor, çalım atıyor... Komple bir futbolcu... Galatasaray’a çok büyük bir katkı sağlayacağını şimdiden gösterdi. Sarı-kırmızılıların en büyük sorunu orta sahada... Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak bir takım rakibine bu kadar gol pozisyonu vermemesi gerekir. Halil, Tayfur, Yasin... Galatasaray’ın savunmasını çok hırpaladılar. Bunun da tek sebebi orta saha...
SERKAN AKCAN (FANATİK) - Terim, takımının bu haliyle Şampiyonlar Ligi’ni hayal etmek bile istemiyordur. Galatasaray, Gomis ve Emre Akbaba ile ray değiştirmeli, başka bir yolda ilerlemeli. Ndiaye’yi de ne yapıp edip almalı. Donk’u bu takımın merkezinden çıkarmak, Fernando’yu ön liberoya yerleştirip üzerine sistem inşa etmeden Şampiyonlar Ligi’ne hazır hale gelmek zor.
SERHAT ULUEREN (VATAN) - Galatasaray'ın yüzde 30’u Muslera ise diğer yüzde 30’u da Rodrigues. 10 gol, 10 asistlik Rodrigues’in yokluğu çok hissedildi ama Henry Onyekuru da artık “Beni de dikkate alın” mesajını verdi. Fernando ile birlikte süper bir gol attı, attırmak için çok uğraştı ve formayı kolay kolay kaptırmayacağını gösterdi. Terim’in Feghouli’ye tavrını çözemedim. Herkes Gomis gidecek derken Feghouli bu hafta G.Saray’dan kopabilir. Zaten bu kulübün en çok para kazanan oyuncusu ve gitmesine Terim asla karşı çıkmaz. Galatasaray Emre ile birlikte takıma katılacak 2-3 yeni futbolcuyla işler her geçen hafta rayına girecektir.
ERMAN TOROĞLU (SABAH) Galatasaraylılar çok beklediler transferler için. Yıllarca uçaklar indi, uçaklar kalktı. Çok turşu geldi Türkiye'ye. Zaten gelenler Avrupa'dan oluyordu. Giderken ya Arap ülkelerine ya da Çin'e gidiyorlardı. Yani İstanbul aktarma istasyonu gibiydi. Hala öyle değil mi? Öyle. Bunun değişmesi lazım. Şimdi Galatasaray iki tane oyuncu aldı. Biri Onyekuru, biri Emre Akbaba. Dün akşamki görüntüye göre; ikisi de Galatasaray takımında banko oynayacaklar.Aslında Galatasaray'ın 11'i dün Göztepe karşısına çıkan kadro değil. Bu takıma Gomis gelecek.
OĞUZ DİZER (FANATİK) - Dün gecenin Galatasaray’ına baktığımda, düşünmeden edemedim. Çılgın meblağlarla transfer edilen, 7 yıldız standartlarında ağırlanan, camia sportif zafer ve mutluluğu için sonsuz maddi manevi fedakarlık örneklenen; bir kısım futbolcunun, taraftarlara sahnelediği ayıp değilse nedir?
LEVENT TÜZEMEN (SABAH) - Onyekuru yeni sezonda Galatasaray'ın "flaş oyuncusu" olmaya adaydır. Genç Nijeryalı'nın çabukluğu, dar alandaki çalım becerisi ve geniş alanda sergileyeceği sürati en büyük silahları olmasına rağmen en önemlisi müthiş bir oyun aklı var. Attığı gol topa vurmadan önce yaptığı çevre kontrolünün yanısıra zekasının bir ürünü. Golde Fernando gibi bir ustanın desteğini de alkışlamak gerekir. Onyekuru takım arkadaşlarıyla futbol dilini daha uzun konuşmaya başladığında yeterli desteği alacak ve "zeka, çabukluk, sürat" gibi silahlarını sergileyecektir.
ÖMER ÜRÜNDÜL (SABAH) - Emre Akbaba oyuna girdikten sonra hiç yabancılık çekmedi ve arkadaşıyla kısa sürede uyum sağladıktan sonra takıma mutlaka önemli katkılar verecektir. Bu maç bir kere daha gösterdi ki Rodrigues, Galatasaray'ın en önemli hücum gücü. Tek golün sahibi Onyekuru da yavaş yavaş takıma ısınıyor.Galatasaray beklenen futbolunun çok altında kalsa da yine de üç puanı kazanmayı bildi. Önemli eksikleri olan Göztepe'yi hem taktik olarak hem de oyun anlayışı ve fizik olarak iyi gördüm. Kısa sürede bir çıkış yapacaklarını söyleyebilirim.
EVREN TURHAN (TAKVİM) - Galatasaray ikinci yarının ilk 20 dakikası çok kötü oynadı ve baskı yedi. Sinan Gümüş ve Donk çok etkisizdi. Ndiaye transferi orta sahaya büyük güç katacak. Onun dinamizmi ve sertliğine ihtiyaç var. Emre Akbaba oyuna girdikten sonra Galatasaray kendine geldi. Gomis'in acilen takıma dönmesi lazım... Hala iyi durumda değil. Ve bir santrfor alınması lazım... Son bölümde oyundan biraz düşen Galatasaray çok iyi oynamadığı maçta kazanmasını bildi ve Süper Lig'de 2'de 2 yaptı.