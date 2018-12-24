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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Foto: DepoPhotos, Kaynak: Fotomaç
24 Aralık 2018 - 17:43,

G.Saray, F.Bahçe'ye fark attı! UEFA açıkladı...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan takımlar belli olurken kimin şampiyon olacağı da şimdiden merak konusu.

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1/15

Aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray da olan 32 takım için şampiyonluk oranları resmi olarak açıklandı.

2/15

Fenerbahçe 150.00

Rapid Wien 150.00

V. Plzen 150.00

Zürih 150.00

3/15

Slavia Prag 120.00

Club Brugge 120.00

4/15

Rennes 100.00

Olympiakos 100.00

Krasnodar 100.00

5/15

Dinamo Kiev 65.00

Dinamo Zagreb 65.00

Celtic 65.00

6/15

Sporting Lizbon 50.00

7/15

Galatasaray 45.00

8/15

Zenit 38.00

Shakhtar Donetsk 38.00

9/15

Bayer Leverkusen 32.00

Real Betis 32.00

Benfica 32.00

10/15

Villarreal 23.00

Salzburg 23.00

Lazio 23.00

11/15

E. Frankfurt 18.00, Valencia 16.00

12/15

Sevilla 12.00, Inter 8.00

13/15

Napoli 7.00, Arsenal 6.00

14/15

Chelsea 4.50

15/15

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