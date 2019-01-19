G.Saray, Drogba ve Sneijder itirafı! Mourinho...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Manchester United'ın görevine son verdiği Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Galatasaray, Didier Drogba ve Wesley Sneijder hakkında çok konuşulacak itiraflarda bulundu.
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Manchester United'ın görevine son verdiği Portekizli teknik adam Jose Mourinho, beINSPORTS'la gerçekleştirdiği röportajda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. 55 yaşındaki Mou, konuşmasında eski öğrencisi Didier Drogba ve Galatasaray'a da değinirken çok çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte Mourinho'nun o çok tartışılacak sözleri:
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- Drogba, çok sadık bir genç. Benim onu Olimpik Marsilya'dan alarak Premier Lig'e getirdiğimi hiçbir zaman unutmadı. Gençliğinde üst seviyede değildi. Guingamp, Olimpik Marsilya gibi kulüplerde oynamış ve başka takımlara kiralanmıştı. Kimse onu transfer etmemizi beklemiyordu.
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- Onu alacağımız zaman Roman Abramovich bana 'Golcü olarak kimi istiyorsun?' diye sormuştu. O dönemde pek çok büyük futbolcu masadaydı ve ben 'Drogba' dedim.
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- Başkan da bana 'O kim? Nerede oynuyor?' diye sordu. Ona 'Sayın Abramovich, siz sadece parayı ödeyin. Ödeyin ve konuşmayın.' şeklinde yanıt verdim.
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- Sonrasındaysa Drogba, Chelsea ve Premier Lig için ikonik bir futbolcuya dönüştü. Real Madrid'i çalıştırdığım dönemde hem onun hem de Wesley Sneijder'in oynadığı Galatasaray'la karşılaştık.
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- Beni neredeyse öldürüyorlardı ama yapamadılar. Drogba, Galatasaray'da da fantastik bir futbol oynadı. Chelsea'ye geri döndüğünde ona 1 numaralı tercihim olmayacağını söyledim ama yine olağanüstü oynamıştı.
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2012/13 sezonunda Galatasaray ile Real Madrid'in 3-0'ın rövanşında Türk Telekom Stadı'nda oynadığı maçı Cim Bom, 3-2 kazanmış ve gollerin 2'si Sneijder ve Drogba'dan gelmişti. (Fanatik)