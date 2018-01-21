G.Saray bombayı Çin'den patlatıyor! Resmen açıklandı...
Galatasaray, Badou Ndiaye'nin ayrılık ihtimaline karşın farklı bir isme yöneldi...
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Galatasaray, Badou Ndiaye'nin satılması durumunda alternatifini buldu. Sarı kırmızılılar Çin'den bir isimle görüşmelere başladı...
Fotoğraflar: Arşiv
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Yıldız oyuncu transfer iddiaları hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Fotoğraflar: Arşiv
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'GÖRÜŞÜYORUZ' DEDİ
O isim Stephane Mbia! 31 yaşındaki ön libero, "Galatasaray'la sözleşme şartları üzerinde görüşüyoruz. Gelme ihtimalim var. Belki..." ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Arşiv
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2015-16 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor'da forma giyen Kamerunlu orta saha, devre arasında Çin ekibi Hebei China Fortune'ye satılmıştı.
Fotoğraflar: Arşiv
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İki yıldır Çin'de oynayan Mbia'nın Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı ve teklifleri değerlendirmeye aldığı vurgulandı. 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Hebei China Fortune'de 14 maçta görev yaparken, 3 gol attı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Kariyerinde Rennes, Marsilya, QPR ve Sevilla gibi marka takımlarda oynayan Mbia, 67 kez giydiği Kamerun Milli Takımı formasıyla da 5 gol kaydetti. (Fotomaç)