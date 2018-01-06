G.Saray, Beşiktaş derken bakın nereye gidiyor? Vagner Love...
Alanyaspor’da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Vagner Love’a cazip bir teklif geldi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Transfer sezonunun en önemli isimlerinden birisi olan Alanyaspor’un yıldızı Vagner Love’ın talipleri bitmiyor. Süper Lig’den özellikle Galatasaray ve Beşiktaş ile adı anılan Brezilyalı yıldız oldukça cazip bir teklif aldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sezon başı kampına geç katılan ve yeni sözleşme isteyen Vagner Love, kulüp içerisinde küçük bir krize neden olmuş, daha sonra yapılan yeni anlaşmayla birlikte sıkıntı ortadan kaldırıldı. Bu sezon sonu bitmesi gereken sözleşmeye maaş zammı yapılırken, 2020 yılına kadar da uzatıldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Geçtiğimiz sezonu Süper Lig’de gol kralı olarak tamamlayan Vagner Love, bu sezona da damgasını vurmayı başardı. Ligde çıktığı 14 maçta 10 kez gol sevinci yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası’nda da 2 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İlerleyen yaşına rağmen pek çok takımın listesinde yer alan Vagner Love için 2015-2016 sezonunda formasını giydiği eski takımı Corinthians’ın da harekete geçmeye hazırlandığı ifade edildi. Brezilya basınında çıkan haberlerde; Corinthians, bir dönem Galatasaray’da da forma giyen Jo’nun Japonya takımlarından Nagoya Grampus’a gitmesiyle bu açığı Vagner Love ile doldurmayı planlıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Corinthians cephesinden konuyla ilgili olarak açıklama gelirken, Vagner Love için henüz resmi bir hamle yapılmadığı ifade edildi. Vagner Love’ın Alanyaspor’dan aylık 155 bin Euro kazandığına dikkat çekilirken, Brezilya temsilcisinin aylık olarak en fazla 115 bin Euro ödeyebileceğine vurgu yapıldı. Bu transferin gerçekleşme olasılığı ise bir hayli yüksek. (Ajansspor)