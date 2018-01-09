G.Saray, Beşiktaş derken bakın nereye gidiyor! Samuel Eto'o...
İki devin transfer listesinde bulunan Antalyaspor'un dünyaca ünlü golcüsü kendisine gelen flaş teklifi değerlendirecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 5
Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'ya sürpriz transfer teklifi geldi! Başta Galatasaray ve Beşiktaş ile adı geçen ve devlerin gündeminde olan tecrübeli yıldız rotayı başka yere çevirdi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 5
Brezilya Ligi Vasco'da başkanlığa aday olan Julio Brant, tecrübeli golcü ile Fransa'da bir araya geldi ve yıldız oyuncuya teklifini iletti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 5
Brezilya basınında yer alan habere göre; Vasco'da başkanlığa aday olan Brant, Antalyaspor forması giyen Eto'o ile Fransa'da bir araya geldi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 5
Yapılan görüşmede Eto'o'dan Vasco'ya transfer olmasını isteyen başkan adayı, Kamerunlu yıldıza aklındaki projeden bahsetti. İkili arasındaki ilk görüşmenin olumlu olduğu ancak detayların yapılacak diğer görüşmelerde konuşulacağı vurgulandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 5
Gelecek hafta Vasco'da başkanlık seçiminin ikinci bölümü yapılacak. Brant'ın başkanlığı kazanması durumunda ilk hedefi olan Eto'o'nun transferi için girişimlerini hızlandıracağı konuşuluyor. (Ajansspor)