Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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G.Saray 4 Milyon Lira alacaklı çıktı! Tarık ve Yasin...
Sözleşmedeki detay sonrası Galatasaray, iki futbolcudan alacaklı konumuna geçti!
Ali Naci KÜÇÜK - Fotoğraflar: Ajans
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Ali Naci KÜÇÜK - Fotoğraflar: Ajans
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Mali konularda titiz davranan Galatasaray Kulübü yönetimi, futbolcular ile imzalanan sözleşmelerde önemli bir ayrıntıyı fark etti. İşte detaylar...
Ali Naci KÜÇÜK - Fotoğraflar: Ajans
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Ancak Galatasaray’ın, Tarık’a belirtilen tarihteki kura değil güncel kura göre ödeme yaptığı ortaya çıktı. Yapılan incelemenin ardından Tarık’a tam 200 bin Euro fazla para ödendiği belirlendi.
Ali Naci KÜÇÜK - Fotoğraflar: Ajans
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Tarık da, Galatasaray Kulübü’nün sunduğu bu detayları kabul etti. Ve geçen yıl tahakkuk eden ücretinde 200 bin Euro indirime gitti.
Ali Naci KÜÇÜK - Fotoğraflar: Ajans
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TARIK ÇAMDAL'IN ÇOK ÜZERİNDE...
Bir başka fazla para ödenen oyuncunun ise Yasin olduğu ortaya çıktı. Yasin’e fazladan ödenen ücretin ise Tarık’ın çok üzerinde olduğu belirtildi. Ağustos 2014’te G.Saray ile sözleşme imzalayan Yasin’e de ödenecek ücretin imzaladığı tarihteki kura göre sabitlenip TL üzerinden yapılması için özel madde konuldu.
Ali Naci KÜÇÜK - Fotoğraflar: Ajans
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Ancak G.Saray’ın 500 bin Euro fazla ödeme yaptığı anlaşıldı. Bu para da sözleşmesi biten Yasin’in kulüpten alacaklarından düşülecek. İki futbolcu için kesilecek rakam yaklaşık 4 Milyon TL'yi buluyor.