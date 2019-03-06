YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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'Futbolu bÄ±raktÄ±m' diyen Onur KÄ±vrak'tan dev transfer!
Onur KÄ±vrak'Ä±n futbolu bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± spor kamuoyunda ÅŸok etkisi yaratmÄ±ÅŸtÄ±.
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31 yaÅŸÄ±ndaki kaleci Trabzonspor'la yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan bu kararÄ± aldÄ±...
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Onur, karar sonrasÄ± ''BirkaÃ§ Ã¶nemli takÄ±mdan teklif aldÄ±m ama reddettim. Trabzonsporlu Onur olarak anÄ±lmak istiyorum. Futbolu bÄ±raktÄ±m'' ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
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Trabzonspor'dan 3 milyon 150 bin euro alacaÄŸÄ± bulunan Onur KÄ±vrak'a bu paranÄ±n 500 bin euro'su peÅŸin olarak Ã¶dendi, gerisi ise vadeye yayÄ±ldÄ±.
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Kadro dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±ktan sonra kÄ±ÅŸ transfer dÃ¶neminde sÃ¶zleÅŸmesi karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak feshedilen Onur KÄ±vrak'Ä±n, bordo mavili kulÃ¼bÃ¼ ÅŸikayet ettiÄŸi iddia edilmiÅŸti..
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KÄ±vrak'Ä±n, bu vadenin zamanÄ±nÄ±n belirsiz olduÄŸu gerekÃ§esiyle UyuÅŸmazlÄ±k Ã‡Ã¶zÃ¼m Kurulu'na Trabzonspor'u ÅŸikayet ettiÄŸi ifade edildi.
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Daha sonra yerel basÄ±na aÃ§Ä±klamalar yapan KÄ±vrak, dÃ¼n yerel basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ise, "Trabzonsporâ€™u UCKâ€™ya ÅŸikayet etmedim. OynamadÄ±ÄŸÄ±m sÃ¼renin parasÄ±nÄ± nasÄ±l alÄ±p da kulÃ¼bÃ¼ ÅŸikayet edeyim? AvukatÄ±mda benim imza yetkim var. Ä°ÅŸi yasallaÅŸtÄ±rdÄ±. Trabzonsporâ€™a adamlÄ±k yaptÄ±m. Transfer yasaÄŸÄ± koydurmadÄ±m." ÅŸeklinde konuÅŸmuÅŸtu.
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Ä°STANBUL'A TRANSFER YAPIYOR! TÃ¼m bu geliÅŸmelerin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda Onur'un futbolu bÄ±rakma kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirebilecek bir hamle gerÃ§ekleÅŸti.
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Ã–yle ki tecrÃ¼beli eldiven iÃ§in devreye giren ilk isim Fatih Terim oldu...
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FotomaÃ§'ta yer alan habere gÃ¶re; Galatasaray'da Fatih Terim'e gÃ¶re Muslera olmazsa olmaz ilk isimâ€¦Â
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Fakat UruguaylÄ± kaleci arkasÄ±nda kendisini zorlayacak bir isim olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in performans dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ yaÅŸÄ±yor.
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Terim, gelecek sezon iÃ§in Muslera'yÄ± sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±racak, ona "Sen yoksan ben varÄ±m" diyecek yedek arÄ±yor.
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GÃ¼ndeme gelen isimse "Futbolu bÄ±raktÄ±m" diyen Onur KÄ±vrak...
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Terim'in Onura "30, veda iÃ§in erken bir yaÅŸâ€¦ Fikrin deÄŸiÅŸirse haberim olsun" diye mesaj gÃ¶nderdiÄŸi iddia edildi.
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Galatasaray'da yedek kaleci Hatayspor maÃ§Ä± performansÄ± sebebiyle eleÅŸtirilere maruz kalmÄ±ÅŸtÄ±.
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Hatayspor'un 2-0'dan geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ karÅŸÄ±laÅŸmada Ã‡ipe, yediÄŸi hatalÄ± golle sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlar tarafÄ±ndan da topa tutulmuÅŸtu.
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Trabzonsporlu Senegal gÃ¶Ã§meni saat satÄ±cÄ±sÄ± Ä°brahim Seneâ€™nin ilginÃ§ hikayesi... (VÄ°DEO)