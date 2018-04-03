Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünyaca ünlü futbolcular, kariyerlerini noktaladıktan sonra enteresan meslekler seçebiliyor. İşte en sıradışı kariyer değişimleri...
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İşte eski futbolcuların yeni meslekleri...
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FABIEN BARTHEZ: Motor sporları
Futbola 2006'da veda eden Barthez, 2007'de motosporlarına gönül verdi. 2008’de Porsche Matmut Carrera Kupası ile motor sporları kariyerinin ilk adımlarını attı ve 2009’da gösterdiği performansla Fransa’nın en önemli motor sporları organizasyonlarından olan Fransa GT Şampiyonası’na adını yazdırdı. 2011’de, Fransa GT’deki henüz ikinci yılında, “Pilotlar Şampiyonası Centilmenlik Kupası”nın sahibi oldu. 2013’te, Ferrari’nin F453’ünü pistlerde adeta uçuracaktı. 2 yarış galibiyeti ve 4 podyumla, en yakın rakibine 21 puan fark atarak Fransa GT şampiyonu oldu. Bir spor başarı abidesi haline gelen Barthez, önce yeşil sahalarda kaldırmadık kupa bırakmadı, sonrasında ise asfalt pistlerin tozunu dumana kattı. Barthez, hem futbol severlerin, hem de motosporları sevelerin gönlünde büyükçe bir taht kurdu!
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Bixente Lizarazu: Jiu Jitsu ustası
Dünya Kupası sahibi Bixente Lizarazu, futboldaki atletizmini saha dışına taşıdı. Fransız eski futbolcu Brezilya menşeili Jiu Jitsu dövüş sporunun ustası oldu. Lizarazu 2009 yılında Avrupa şampiyonu oldu.
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Thomas Gravesen: Poker oyuncusu
Real Madrid, Everton ve Celtic gibi takımlarda forma giyen Thomas Gravesen, 32 yaşında futbolu bıraktı ve poker oyuncusu oldu. Las Vegas'a taşınan Gravesen şu anda profesyonel bir poker oyuncusu.
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Barry Horne - Öğretmen
Liverpool Üniversitesi kimya mezunu olan eski Gallerli milli futbolcu Barry Horne, futbol yaşamını noktalamasının ardından Chester'da kimya öğretmeni oldu.
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Cesar Prates, 2003-2004 sezonunda Galatasaray'da futbol kariyerini sürdürdükten sonra ülkesine dönen yıldız isim birçok farklı takımda görev aldı. Şimdi ise çok farklı bir alanda hayatına devam ediyor. Brezilyalı eski oyuncu, futbol kariyerinin ardından bir katolik kilisesinde papaz olarak görev yapıyor.
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Frank Lebouef - Aktör
Chelsea ve Marsilya gibi takımlarda oynayan ve Fransa Milli Takımı'ınn değişilmez isimlerinden olan Frank Lebouef, futbolu bıraktıktan sonra film sektörüne girdi. Jason Statham ve Steve Jones gibi ünlülerin bulunduğu amatör takım Hollywood United FC'de boy gösteren Lebouef, Oscar adayı The Theory of Everything isimli filmde, Stephen Hawking'e bir daha yürüyemeyeceğini söyleyen doktor rolünü canlandırıyor.
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Carlos Roa - Kilise görevlisi
Arjantin Milli Takımı'nın iz bırakan kalecilerinden Carlos Roa, futbolu bıraktıktan sonra kendini dine adadı. Futbolu bıraktıktan sonra sahalara Mallorca'da geri dönen Roa, kutsal günleri cumartesi oynanan maçlarda forma giymeyi reddetti.
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Dani Osvaldo: Müzisyen
Yıldız forvetlerden Dani Osvaldo, futbolu erken bırakıp müzik sektörüne atıldı. Juventus ve Inter gibi takımlarda forma giyen Osvaldo, 15 milyon sterline Southampton'a transfer olarak kulüp tarihinin en pahalı transferi olmuştu. Osvaldo soyunma odasında sigara içtiği için Boca Juniors'tan kovulmuştu. Barrio Viejo isimli grubun lider olan Arjantin doğumlu İtalyan, futbolu bırakıp müziğe geçerek özgürleştiğini söylüyor.
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Roman Pavlyuchenko - Politika
Yakın zamanda adından söz ettiren forvetlerden olan Roman Pavlyuchenko, futbolu bıraktıktan sonra Rusya'da politikaya atıldı. Tottenham'da forma giyen yıldız isim şu anda Vladimir Putin'in partisinde milletvekili.
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Davide Iovinella - Porno aktörü
Yeşil sahalarda görülebilecek en enteresan meslek değiştirme olayı ise İtalya'da meydana geldi. İtalyan futbolcu Davide Iovinella, hayalini kurduğu mesleğe adım atmak için radikla bir karar verdi. Serie D'de Calcio Pomigliano forması giyen genç oyuncu, bu sektörün ünlü ismi Rocco Siffredi'nin akademisine giren 3 bin kişiden biri oldu.
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Arjan de Zeeuw - Dedektif
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Ken Monkou - Pankek ustası
Chelsea ve Southamton takımlarında forma giyen Ken Monkou, kız kardeşi ile birlikte Rotterdam'da pankek dükkanı işletiyor.
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Gavin Peacock: Papaz
Newcastle, Chelsea ve QPR gibi köklü kulüplerde forma giyen Gavin Peacock, Kanada'da papazlık yapıyor.
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Klas Ingesson - Oduncu
Klas Ingesson, geçen ekim ayında kansere yenik düştü ve yaşama gözlerini yumdu. Sheffield Wednesday'in eski orta saha oyuncusu futbolu bıraktıktan sonra hayalini kurduğu odunculuk mesleğine adım atmıştı.
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Gaizka Mendieta - DJ
Barcelona'da forma giyerek kariyerinin zirvesini yaşayan Gaizka Mendieta şu anda DJ'lik yapıyor. Geçtiğimiz ekim ayında kanserden yaşamını yitiren Klas Ingesson, futbolu bıraktıktan sonra hayali olan odunculuk mesleğine geçiş yapmıştı.
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Eski Galatasaraylı gol kralı Tarık Hodzic: Köfteci
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Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde forma giyen eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, futbolu bıraktıktan sonra menajerlik işleri yaptı. Siyasete atılan Sancaklı şu anda MHP'den milletvekili.
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George Weah: Politika
Eski Ballon D'or (Avrupa'da Yılın Futbolcusu) ödülünün sahibi George Weah, Batı Afrika ülkesi Liberya'nın Cumhurbaşkanı seçildi. ... Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea ve Manchester City ve Marsilya gibi uluslar arası takımlarda oynayan Weah, Ballon d'Or'u kazanan tek Afrikalı.